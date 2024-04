Smart enthüllt Concept #5 / Weltpremiere Opel Grandland / Tesla senkt Preise des Model 3

1 – Vor Peking: Smart enthüllt Concept #5

Mit dem Smart Concept Hashtag Fünf stellt Smart sein bislang geräumigstes und vielseitigstes Fahrzeug vor. Statt wieder kleiner zu werden, wie von Fans der Marke erhofft, wird Smart mit diesem Elektroauto noch größer: Die genauen Maße werden zwar nicht genannt, Features wie Allradantrieb und Geländereifen klingen jedoch nicht nach einem praktischen Stadtmobil mit kurzem Wendekreis. Vielmehr will Smart mit dem Smart Concept Hashtag Fünf das Segment der Premium-SUV der Mittelklasse aufmischen. Das Fahrzeugkonzept soll die urbanen Grenzen sprengen und einen konsequenten und entscheidenden Evolutionsschritt für die Premium-Marke Smart darstellen, heißt es von der deutsch-chinesischen Marke.

2 – Tesla Model 3 wird 2.000 Euro billiger

Tesla hat in wichtigen Märkten seine Preise gesenkt. In Deutschland wurde der Preis für beide Varianten des Model 3 um 2.000 Euro heruntergeschraubt. So liegt der Einstiegspreis für das Model 3 mit Hinterradantrieb und LFP-Batterie nun bei 40.990 Euro. Damit wächst die Preisdifferenz zum Model Y mit diesem Antrieb wieder auf 4.000 Euro. Auch das Model 3 „Maximale Reichweite Allradantrieb“ ist nun 2.000 Euro günstiger und wird somit im Tesla-Konfigurator wieder knapp unter der 50.000-Euro-Marke geführt. Genau genommen sind es 49.990 Euro. Wie bei Tesla üblich, kommt aber noch eine „Ziel- und Behördengebühr“ in Höhe von 980 Euro hinzu, weshalb der tatsächliche Preis für Kunden bei 41.970 Euro für das Modell mit Hinterradantrieb oder bei 50.970 Euro für das Modell „Maximale Reichweite Allradantrieb“ liegt.

3 – Weltpremiere des Grandland: Opel macht das E-Angebot komplett

Opel hat die neue Generation des Grandland vorgestellt. Das SUV-Modell wird erstmals auch rein elektrisch angeboten. Mit dem Grandland ist nun jedes Opel-Modell auch als Elektro-Version erhältlich. Dabei basiert der Opel Grandland auf der selben technischen Plattform wie der e-3008 von Peugeot. Entsprechend ähneln sich beide Fahrzeuge unter der Haube. In den Unterboden dieser STLA Medium genannten Plattform passt eine bis zu 98 Kilowattstunden große Batterie. Das ist ein ungewöhnlich großer Akku für die Mittelklasse. Der Grandland soll mit der Batterie auf „bis zu 700 Kilometer“ Reichweite gemäß dem Messstandard WLTP kommen. Einen exakten Wert nennt Opel zur Weltpremiere aber noch nicht.

4 – Neue Strategie: Berlin baut Ladenetz aus

Berlin baut seine Ladeinfrastruktur weiter aus: Die Senatsverwaltung und die Berliner Agentur für Elektromobilität haben eine Strategie vorgestellt, um den Umfang des Ladenetzes in der Hauptstadt bis 2030 zu vervielfachen. Denn das ist nötig, weil die Anzahl der Elektroautos in den kommenden Jahren deutlich zunehmen wird. Aktuell sind in Berlin demnach 70.000 E-Fahrzeuge zugelassen, wobei dieser Wert sowohl vollelektrische Fahrzeuge als auch Plug-in-Hybride umfasst. Dennoch soll die Zahl bis 2030 auf 400.000 elektrische Fahrzeuge steigen.

5 – Milence nimmt seinen ersten Lkw-Ladehub in Frankreich in Betrieb

Das E-Lkw-Lade-Joint-Venture Milence von Daimler Truck, der Traton Group und der Volvo Group hat seinen ersten Standort in Frankreich eröffnet. Er liegt in der Normandie – etwa 40 Kilometer südlich der Stadt Rouen. Insgesamt ist es überhaupt erst der zwei Ladestandort von Milence in ganz Europa. Im Dezember hatte das Unternehmen seinen ersten Ladepark im niederländischen Venlo in Betrieb genommen. Der Milence-Ladepark in Frankreich ist konkret in einem Logistikgebiet angesiedelt. Damit liegt er an einer wichtige Route für Lkws, die zwischen Paris und anderen wichtigen Logistikzentren in der Normandie wie Le Havre verkehren.