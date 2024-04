Preis des Tesla Model 3 sinkt auf 40.990 Euro

Zunächst aber nach Deutschland: Hier wurde der Einstiegspreis für das Model 3 mit Hinterradantrieb und LFP-Batterie auf 40.990 Euro gesenkt. Damit wächst die Preisdifferenz zum Model Y mit diesem Antrieb wieder auf 4.000 Euro. Auch das Model 3 „Maximale Reichweite Allradantrieb“ ist nun 2.000 Euro günstiger und somit im Tesla-Konfigurator wieder knapp unter der 50.000-Euro-Marke geführt – konkret mit 49.990 Euro. Wie bei Tesla üblich kommt aber noch eine „Ziel- und Behördengebühr“ in Höhe von 980 Euro hinzu, weshalb die tatsächlichen Preise vor Kunde bei 41.970 bzw. 50.970 Euro liegen.

Beim Tesla-Bestseller Model Y gab es am Wochenende keine Preisänderung – hier gelten also noch die Konditionen, die zur Einführung der neuen Variante „Maximale Reichweite Hinterradantrieb“ aktuell waren. Bestimmte Varianten des Model Y bietet Tesla in Deutschland jedoch mit einer Null-Prozent-Finanzierung an. Das Model S ist in Deutschland 2.000 Euro günstiger geworden und steht nun mit 92.990 Euro (zuzüglich Ziel- und Behördengebühr) in der Liste.

Auch in China sind Tesla-Modelle umgerechnet um etwa 2.000 Dollar günstiger geworden. Die neuen Preise gelten sowohl für die in der Giga Shanghai hergestellten Model 3 und Model Y als auf für die importierten Baureihen Model S und Model X. In China ist das Model 3 mit Hinterradantrieb ab umgerechnet 30.020 Euro (Original: 213.900 Yuan) erhältlich.

Bereits am Freitag wurden Preissenkungen in ähnlicher Höhe in den USA bekannt – für das Model Y, Model S und Model X. Die Preise für das Model 3 und den Cybertruck haben sich in den USA nicht geändert. Dafür ist über alle Baureihen hinweg die Fahrassistenzsoftware FSD in den USA um 4.000 Dollar günstiger geworden, das Feature kostet also noch 8.000 Dollar Aufpreis.

Auf X hat sich übrigens auch Elon Musk zu den jüngsten Preisänderungen geäußert – wenn auch eher mit einer allgemeinen Aussage zu der Tesla-Preisstrategie: „Bei anderen Autos ändern sich die Preise ständig und oft mit großen Spannen durch Händleraufschläge und Anreize des Herstellers/Händlers. Nur ein Narr glaubt, dass der ‚MSRP‘ der wahre Preis ist. Die Preise von Tesla müssen sich häufig ändern, um die Produktion an die Nachfrage anzupassen.“

