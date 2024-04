Audi zeigt China-Langversion des Q6 e-tron

Offiziell ist von Audi aber bei der Peking-Premiere noch von einem „Exterieurmodell“ die Rede – die Serienversion soll erst im vierten Quartal 2024 erfolgen (dann beginnt auch die Produktion in Changchun), die ersten Auslieferungen sind für 2025 geplant. Näher grenzt Audi den Liefer-Beginn nicht ein.

Langversionen globaler Modelle für den chinesischen Markt haben nicht nur bei Audi schon eine gewisse Tradition. Während bei den bisherigen Verbrenner-Langversionen der gestreckte Radstand vor allem dem Innenraum und dort besonders den Platzverhältnissen auf der Rückbank zu Gute kam, ergibt sich bei Elektroautos ein weiterer Vorteil: Ein längerer Radstand verschafft im Unterboden auch Platz für eine größere Batterie.

Im Falle des Q6L e-tron wird der Radstand um 105 Millimeter verlängert – also von 2,90 auf etwas über drei Meter. Damit sollen laut Audi 107 statt 100 kWh in den Q6L e-tron passen. Verbaut sind dort 192 prismatische Zellen in zwölf Modulen – bei der globalen Version sind es 180 Zellen in ebenfalls zwölf Modulen. Das soll eine Reichweite von 700 Kilometern im CLTC ermöglichen – beim globalen Modell sind es bis zu 625 Kilometer nach WLTP. Es bleibt aber bei 800 Volt und einer maximalen Ladeleistung von 270 kW.

Wer diese größere Batterie an Audi liefert, geht aus der Pressemitteilung zur Premiere des Exterieurmodells nicht hervor. Die in Ingolstadt gebaute Version nutzt Zellen des chinesischen Herstellers CATL aus dessen Europa-Werk in Thüringen. Ob CATL auch das neue Werk Changchun beliefert, ist nicht bekannt.

Dafür wird – aller Ähnlichkeit zum Trotz – bereits auf den ersten Blick klar, ob es sich um einen globalen Q6 e-tron oder einen Q6L e-tron für China handelt: Audi hat die Frontpartie des China-Modells leicht angepasst. So prägt nicht mehr der Singleframe-Grill an sich das Design vorne, sondern ein graues Element, das sich über den Grill hinaus bis an die Scheinwerfer zieht – der obere Teil des Singleframes mit dem Audi-Logo ist in Wagenfarbe gehalten. Diese „Evolution des Audi-Markengesichts“ setze bei der China-spezifischen Version „eigene Akzente“, so Audi. Mit 4,88 Metern ist die China-Version (wenig überraschend) auch elf Zentimeter länger als die globale Variante.

Auch bei den Leistungsdaten des Antriebs gibt es Unterschiede: In China bietet Audi den Q6L e-tron mit der großen Batterie auch als Hecktriebler an, hier liegt die Leistung bei 255 kW – dabei handelt es sich auch um das 700-Kilometer-Modell. Alternativ gibt es einen 345 kW starken Allradantrieb, der seinen Fokus auf Traktion und Fahrdynamik legt.

„Mit dem Q6L e-tron bringen wir die technologischen Vorteile unserer neuen Premium Platform Electric nach China. Das Modell unterstreicht unser Versprechen, bis 2027 Elektrofahrzeuge in allen Kernsegmenten anzubieten“, sagte Gernot Döllner, Vorsitzender des Vorstands der Audi AG, bei der Weltpremiere auf der Automobilmesse in Peking.

