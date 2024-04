New Flyer liefert bis zu 460 E-Busse nach Boston

Bei den Fahrzeugen soll es sich um die Xcelsior Charge NG-Modelle von New Flyer handeln. Dieser Elektrobus ist seit 2021 auf dem Markt und soll sich laut dem Unternehmen durch seinen effizienten Antrieb, die damit hohe Reichweite und die bessere Wartungsfreundlichkeit auszeichnen. „Der Einsatz unserer bewährten Xcelsior-Plattform wird es der MBTA auch erleichtern, diese neuen Fahrzeuge in ihre Flotte zu integrieren, da die verschiedenen Antriebsoptionen in der gesamten Xcelsior-Produktfamilie eine hohe Gemeinsamkeit bei Schulung, Ersatzteilen und Servicevorgängen aufweisen“, sagt Chris Stoddart, Präsident, North American Bus and Coach, NFI.

Unter den 80 fest bestellten Fahrzeugen sind 48 Exemplare mit der serienmäßigen Konfiguration, die aus zwei Türen besteht. 32 Fahrzeuge haben noch eine dritte Türe für einen beidseitigen Einstieg. Diese dreitürige Version ist laut der Mitteilung „eine der neuesten technischen Weiterentwicklungen von New Flyer und sorgt für einen schnelleren, flexibleren Einstieg und ein verbessertes Fahrgasterlebnis“.

Im März hatte New Flyer bereits mit der New York City Transit Authority (NYCT) einen Rahmenvertrag abgeschlossen, der unter anderem die Lieferung von bis zu 1.420 E-Bussen binnen fünf Jahren vorsieht.

newflyer.com