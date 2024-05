10.051 neue Elektroautos in Norwegen

Die 10.051 neuen Elektroautos im April bedeuten einen Zuwachs von 1.342 Einheiten oder 15,4 Prozent. Im Vergleich zum April 2023 fällt das Wachstum noch deutlicher aus. Ausgehend von den damals 7.471 neuen Elektroautos haben die Zulassungen im April 2024 um 2.580 Fahrzeuge oder um 34,5 Prozent zugelegt.

Über alle Antriebsarten hinweg wurden im April in Norwegen 11.241 Pkw neu zugelassen (+25,2 Prozent zum April 2023), wie die Straßenbehörde OFV mitteilt. Der Anteil der „Null-Emissions-Pkw“, wie es in Norwegen offiziell heißt, lag somit bei 89,4 Prozent. Da die Brennstoffzellenfahrzeuge jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen, sind so gut wie alle der 10.051 elektrisch angetriebenen Neuwagen Batterie-elektrisch unterwegs. Rechnet man noch die Plug-in-Hybride hinzu, hatten 91 Prozent aller Neuwagen einen Ladeanschluss.

Damit hat der Marktanteil der rein elektrischen Autos auf Jahressicht deutlich zugelegt, im April 2023 lag er „nur“ bei 83,2 Prozent. Noch deutlicher wird es, wenn man nochmals zwölf Monate zurück geht: Im April 2022 waren es noch 74,1 Prozent.

Der PHEV-Marktanteil von nur 1,6 Prozent zeigt, dass sich der Rückgang bei den Teilzeitstromern in Norwegen weiter fortsetzt. Im April kamen gerade einmal 178 PHEV neu auf die Straße, das sind 75 Prozent weniger als im April 2023. Im laufenden Jahr (629 neue Plug-in-Hybride) ist der Rückgang mit -71,9 Prozent ähnlich hoch. Die Vollhybride kamen im April immerhin auf 520 Neuzulassungen, die reinen Benziner mit 136 Fahrzeugen noch auf einen Marktanteil von 1,2 Prozent. Im April wurden aber ungewöhnlich viele Neuwagen mit Dieselmotor neu zugelassen, mit 356 Einheiten kam der Diesel auf einen Marktanteil von 3,2 Prozent. In einem reinen Import-Markt wie Norwegen können aber Einmaleffekte eine wichtige Rolle spielen, wenn etwa eine Schiffsladung mit Neuwagen ankommt, können sich die Zulassungen bestimmter Modelle oder Hersteller in einem Monat ballen.

Das zeigt sich auch beim Blick auf die April-Statistik nach Fahrzeugen: Das Tesla Model Y, das im ersten Quartal noch unangefochten vorne lag, kam im April nur auf 701 Neuzulassungen, was Rang 4 bedeutet. An die Spitze des Modellrankings setzte sich der Volvo EX30 mit 1.191 Neuzulassungen, gefolgt vom VW ID.4 (986), VW ID.3 (749).

Hinter diesem Quartett folgen der Toyota bZ4X (519), der Audi Q4 e-tron (407), MG4 (361) und dann ein recht enges Mittelfeld bestehend aus dem Hyundai Kona (315), Nissan Ariya (295), Ford Mustang Mach-E (295) und Honda e:Ny1 (283). 2023 noch gut platzierte Modelle wie der Skoda Enyaq (133) und Volvo XC40 bzw. jetzt EX40 (154) fallen hingegen spürbar ab. Im Falle des EX40 könnte der Marktstart des kompakteren und günstigeren EX30 einige Kunden zum Wechsel bewogen haben.

