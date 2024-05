ADAC wählt Aral pulse als Ladepartner / Deutschland bleibt E-Auto Exportnation / Xiaomi SU7 Fahrbericht

1 – Deutschland bleibt auch im Elektro-Zeitalter eher Export- als Importnation

Rund 786.000 Elektroautos wurden im vergangenen Jahr aus Deutschland exportiert. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Dem stehen rund 446.000 importierte Elektroautos gegenüber. Der Export legte damit um 58 Prozent gegenüber 2022 und sogar um 162 Prozent gegenüber 2021 zu. „Der Außenhandel mit Elektro-Autos gewinnt zunehmend an Bedeutung“, folgert den auch das Statistische Bundesamt. Im Jahr 2023 hatte rund jeder vierte aus Deutschland exportierte Neuwagen einen reinen Elektroantrieb. Wichtigstes Abnehmerland für deutsche E-Autos waren der Statistik zufolge die Niederlande, gefolgt vom Vereinigten Königreich und Belgien.

2 – Skoda präsentiert Motorsport-Studie Enyaq RS Race

Skoda hat eine elektrische Konzeptstudie namens Enyaq RS Race vorgestellt. Mit dieser will die Marke neue Möglichkeiten der Nachhaltigkeit im Motorsport testen. Der Enyaq RS Race basiert auf der Straßenversion Skoda Enyaq Coupé RS. In dieser Ausführung leistet das E-Auto immerhin stolze 250 kW. Die Konzeptstudie mit Allradantrieb soll nun die Bandbreite an Möglichkeiten aufzeigen, mit der die modulare elektrische Antriebsmatrix der Volkswagen Gruppe in Sachen Performance aufwartet.

3 – ADAC kürt Aral pulse zum neuen Ladepartner

Aral pulse wird neuer Partner von ADAC e-charge. Dies gab der Automobilclub bei seiner Hauptversammlung bekannt. Diese stand interessanterweise unter dem Motto „Die volle Ladung Zukunft? Chancen und Risiken der Elektromobilität“. Ziel des ADAC sei es, möglichst viele der derzeitigen e-Charge-Nutzer sowie weitere E-Mobilisten von dem neuen, attraktiven, fairen und transparenten Ladeangebot zu überzeugen, so ADAC-Präsident Christian Reinicke. Die genauen Tarifkonditionen sind noch nicht bekannt. Details wollen die Partner rechtzeitig vor Start des neuen Angebots verkünden. Vermutlich dürfte es eine gebrandete Ladekarte geben und das Angebot auch per App nutzbar sein.

4 – 29.668 neue Elektroautos im April

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die Zulassungszahlen von April publik gemacht. Dabei zeigt sich, dass der E-Auto-Nachschub in Deutschland bei rund 30.000 neu zugelassene Elektroautos stagniert. Verbrenner und Plug-in-Hybride verzeichnen dagegen Zuwächse gegenüber dem Vorjahresresultat. Im April wurden genau 29.668 Batterie-elektrische Autos in Deutschland neu zugelassen. Das Ergebnis zeugt von der Flaute bei den E-Auto-Zulassungen in der Bundesrepublik. Es reiht sich ein in die Resultate vom Februar mit rund 27.500 Neuzulassungen und vom März mit 31.400 Einheiten. Die Nachfrage hat sich demnach grob um die 30.000er Marke pro Monat eingependelt. Auch beim E-Auto-Anteil gibt es wenig Bewegun.

5 – Erste Ausfahrt im Xiaomi SU7

Vor nicht einmal zwei Wochen war der Xiaomi SU7 die Attraktion schlechthin auf der Automesse in Peking. Wer auf den Stand wollte, musste erst einmal Schlange stehen. Und schon jetzt ist die Elektro-Limousine im Fahrbericht bei electrive! Die Ausfahrt in und um Peking war zwar kurz, hat aber viele interessante Eindrücke ergeben. Klar ist: Mit dem SU7 stiehlt Xiaomi bei den Chinesen selbst Tesla und Porsche die Schau. Während der Auftritt an den Stromer aus Stuttgart erinnert, kommt das Ambiente eher nach Tesla: Der SU7 ist nobel, aber eher nüchtern gestaltet. Und es bündelt sich alles auf einem riesigen Touchscreen, der quer vor dem Armaturenbrett zu schweben scheint.