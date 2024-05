UrbanLink bestellt 20 eVTOL bei Lilium

Laut Lilium soll der Jet mit seiner geplanten Reichweite in der Lage sein, die Vision des noch jungen Unternehmens aus Florida erfüllen zu können. Ziel sei es, große Städte wie Miami, West Palm Beach, Boca Raton oder auch Fort Lauderdale über einen eigenen Dienst mit eVTOL zu verbinden.

Um dies zu erreichen, hat UrbanLink bei Lilium insgesamt 20 eVTOL bestellt. Zur Vereinbarung gehört auch die Zahlung der Lilium Jets noch vor deren Auslieferung, heißt es. Überdies besteht die Option auf eine Lieferung von 20 weiteren Exemplaren. Ein Auftragswert wurde jedoch nicht genannt. Lilium-CCO Sebastien Borel betont jedoch, dass erstmals ein Unternehmen elektrisch senkrecht startende und landende Flugzeuge kauft und nicht nur in den Hersteller investiert.

Für den Dienst von UrbanLink sei auch die Nutzung von Vertiports geplant. Dabei handelt es sich um Start- und Landeplätze für senkrecht startende und landende elektrische Fluggeräte wie Lufttaxis und Drohnen. Wann und wo diese entstehen sollen, ist bislang nicht bekannt.

UrbanLink geht davon aus, dass der Zertifizierungsprozess, vorbehaltlich aller FAA- und DOT-Genehmigungen, im vierten Quartal 2025 beginnt. Der Flugbetrieb soll im Sommer 2026 aufgenommen werden.

Das neu gegründete Unternehmen UrbanLink wird von Ed Wegel geleitet, einem Airline-Manager mit 40 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzierung, Betrieb und Vertrieb. Während seiner beruflichen Laufbahn habe Wegel laut Lilium mehr als eine Milliarde US-Dollar für Luftfahrtunternehmen aufgebracht. Wie das Startup mitteilt, soll es bei Südflorida aber nicht bleiben. So will UrbanLink auch in andere Märkte wie Los Angeles expandieren. Während Details dazu bislang ausbleiben, hat UrbanLink zumindest mitgeteilt, dass in den kommenden Wochen „wichtige strategische Partner, die bei der Beschleunigung der Zertifizierung und des Wachstums von UrbanLink“ helfen sollen, bekannt gegeben werden.

lilium.com, flyurbanlink.com