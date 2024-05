Cadillac Lyriq kommt nach Europa / Produktionspakt für E-Autos / CO2-Sektorziele

1 – Frankreich: Produktionspakt für Elektroautos

Die französische Regierung schließt ein Abkommen mit der heimischen Autoindustrie, um den Verkauf von Elektrofahrzeugen weiter hochzuschrauben. Der Staat verspricht in diesem Zuge, Kauf und Leasing von E-Autos weiterhin zu unterstützen. Der frisch unterzeichnete Pakt zwischen der Regierung, französischen Unternehmensgruppen und Gewerkschaften sieht eine Vervierfachung des Verkaufs von Elektrofahrzeugen vor – konkret auf 800.000 pro Jahr in 2027. Außerdem ist eine Versechsfachung der Verkäufe von leichten Elektro-Nutzfahrzeugen auf 100.000 pro Jahr vorgesehen. Als Referenz gilt das Jahr 2022 mit 200.000 verkauften Elektroautos und 16.500 leichten E-Nutzfahrzeugen.

2 – Kia gewährt Ausblick auf EV3 und EV6

Kia legt erste Detailbilder des kompakten Elektro-SUVs EV3 vor und bestätigt damit, dass der „Neue“ als kleiner Bruder des EV9 auf den Straßen erkennbar sein wird. Außerdem nennen die Südkoreaner den Termin für die Weltpremiere: Der neue Kia-Stromer wird am 23. Mai debütieren. Beim EV3 handelt es sich um ein Kompaktmodell, von dem bisher nur die Studie und rudimentäre, technische Daten bekannt sind. Mit drei Detailbildern von Front und Heck greift Kia nun aber der Weltpremiere des Serienmodells in gut zwei Wochen vor. Und die Koreaner bestätigen damit, was bereits die im Oktober 2023 enthüllte EV3-Studie erahnen ließ: Der neue elektrische Kompakt-SUV wird wie Kias Flaggschiff EV9 und der kürzlich vorgestellte Mittelklasse-SUV EV5 ein eher kantiges und markantes Design vorweisen.

3 – Cadillac Lyriq startet bei 80.500 Euro

Sieben Jahre nach dem Verkauf von Opel kehrt General Motors mit dem Cadillac Lyriq auf den deutschen Markt zurück. Die Preise für das Elektro-SUV beginnen in Deutschland bei 80.500 Euro, die Auslieferungen sollen im Juli oder August starten. Der Lyriq soll dabei im oberen Preissegment konkurrieren – etwa mit dem Audi Q8 e-tron oder dem Mercedes-Benz EQE. SUV Die 80.500 Euro Einstiegspreis heben sich dabei stark vom US-Preis von umgerechnet rund 54.000 Euro ab. Zwar werden die US-Preise stets ohne Steuern angegeben, das erklärt aber nicht die volle Differenz. GM erklärt diese laut „Handelsblatt“ zusätzlich mit den Importkosten und einer bessere Ausstattung. Produziert wird das Modell seit Frühjahr 2022 im US-Bundesstaat Tennessee.

4 – Porsche integriert sieben E-Lkw in Werkslogistik

An den Standorten Zuffenhausen, Weissach und Leipzig setzt Porsche zusammen mit seinen Logistik-Partnern sechs neue E-Lkw für den Transport von Produktionsmaterialien ein. Ein weiterer elektrischer Lkw liefert von Zuffenhausen aus Neufahrzeuge in die Schweiz. Die neuen E-Lkw rund um die Werke werden von drei Logistuk-Unternehmen eingesetzt. Dabei handelt es sich um fünf elektrische Lkw von Scania sowie ein weiteres Modell von Mercedes-Benz. Hinzu kommt ein weiterer Elektro-Lkw von Designwerk, mit dem die Neufahrzeuge aus Zuffenhausen in die Schweiz gebracht werden.

5 – Ampel-Parteien heben CO2-Sektorziele auf

Auch Mercedes-Benz elektrifiziert seine Logistik zwischen Bad Cannstatt und Sindelfingen mit zwei Elektro-Lkw. Wenig überraschend kommen dabei zwei Batterie-elektrische eActros 300 Sattelzugmaschinen von Mercedes-Benz Trucks zum Einsatz. Das Duo transportiert nun Motoren – allerdings Verbrenner. Die beiden Elektro-Trucks legen dabei täglich jeweils etwa 180 Kilometer zurück und werden bis zur Errichtung der geplanten Ladeinfrastruktur auf einem Autohof geladen.