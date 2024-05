Porsche integriert sieben E-Lkw in Werkslogistik

Es ist nicht der erste Einsatz von vollelektrischen Lkw in der Transportlogistik des Sportwagenherstellers. So wurde beispielsweise bereits vor über sieben Jahren ein Elektro-Lkw zur Just-in-Time-Belieferung im Rahmen des Projekts „eJIT“ eingesetzt. Im Jahr 2018 nahm Porsche einen MAN eTGM für die Logistik am Standort Zuffenhausen in Betrieb. Mit den nun neu in die Flotte aufgenommenen E-Lkw treibt Porsche laut eigener Aussage den Ausbau seiner mit alternativen Antrieben ausgestatteten Transportlogistik voran.

Die neuen E-Lkw für den Transport von Produktionsmaterialien rund um die Werke werden von der Keller Group, Müller – Die Lila Logistik und Elflein eingesetzt. Dabei handelt es sich um fünf elektrische Lkw von Scania sowie ein weiteres Modell von Mercedes-Benz. Genauer wird Porsche jedoch nicht. Hinzu kommt ein weiterer Elektro-Lkw von Designwerk, mit dem Galliker ab dem Werk Zuffenhausen Neufahrzeuge in die Schweiz liefert. Das Logistikunternehmen setzt nicht zum ersten Mal einen solchen Autotransporter ein. Das erste rein elektrische Modell von Designwerk ging 2022 an Galliker. Die Spedition hat bereits 52 Batterie-elektrische und sechs H2-Lkw im Einsatz.

Bild: Porsche Bild: Porsche Bild: Porsche Bild: Porsche

Doch zurück zu Porsche: In der knapp gehaltenen Pressemitteilung lassen die Zuffenhausener wissen, dass über den Einsatz rein elektrischer Lkw in einem mehrjährigen Versuch und unter wissenschaftlicher Begleitung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) auch der Einsatz von synthetischen Diesel-Kraftstoffen (HVO100) erprobt wird. Diese sogenannten re-Fuels sollen rund um das Werk Zuffenhausen bei zwölf Lkw aus der Bestandsflotte eingesetzt werden. Zudem umfasst die Flotte 22 mit Biogas betriebenen Lkw.

„Dekarbonisierung ist ein fester Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Der Einsatz von Lkw mit alternativen Antrieben und Kraftstoffen ist ein wichtiger Schritt, um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen. Dabei setzen wir bewusst auf einen Antriebsmix, der sich am jeweiligen Einsatzzweck der Fahrzeuge orientiert“, sagt Albrecht Reimold, Vorstand für Produktion und Logistik der Porsche AG.

