Zwei E-Lkw für Mercedes‘ Werkslogistik um Stuttgart

Nachdem Porsche erst gestern mitgeteilt hatte, sieben E-Lkw verschiedener Marken an seinen Standorten Zuffenhausen, Weissach und Leipzig zu integrieren, erreicht uns die nächste Ankündigung eines deutschen Autoherstellers, der erste Werksverkehre bei Stuttgart elektrifiziert: Mercedes-Benz gibt an, dass sein Logistikpartner Große-Vehne Speditions GmbH zwischen dem Motorenwerk Bad Cannstatt und dem Mercedes-Benz Werk Sindelfingen nun zwei Batterie-elektrische eActros 300 Sattelzugmaschinen für den Transport von Pkw-Motoren einsetzt. Die beiden Elektro-Trucks legen jeweils täglich etwa 180 Kilometer zurück und werden bis zur Errichtung der geplanten Ladeinfrastruktur auf einem Autohof geladen.

Zwar ist Daimler Truck durch die Abspaltung aus dem Daimler-Konzern seit Dezember 2021 ein eigenständiges Unternehmen, dennoch ist die Bande zwischen beiden Seiten natürlich eng. Insofern bietet sich der Einsatz der eActros-Lkw in der Mercedes-Werkslogistik an. Die Truck-Experten agierten dabei als Ratgeber, um die Elektrifizierung der genannten Strecke gut vorzubereiten. Dies geschah einer begleitenden Mitteilung zufolge im Rahmen des neu geschaffenen Beratungsangebots „Sustainable Logistics Consulting“ (SLC), das Daimler Truck zur engen Begleitung von eMobility-offenen Kunden aufgesetzt hat. Die Mercedes-Benz Group AG sei erster Kunde des neuen Beratungsangebots gewesen, so Andreas Scharff, Head of eMobility Sales and Dealer Network Development Mercedes-Benz Trucks bei der Daimler Truck AG. „Die Elektrifizierung in der Logistik nimmt weiter Fahrt auf. Immer mehr Unternehmen auch aus der Industrie wollen ihre Lieferketten CO2-neutral gestalten.“

Elke Pusskeiler, Head of Supply Chain Management der Mercedes-Benz Group AG, ergänzt: „In unserer Supply Chain setzen wir auf einen optimalen Transportmix, in dem der Straßentransport eine signifikante Rolle spielt. Daher ist dessen Elektrifizierung ein entscheidender Faktor auf dem Weg zur bilanziellen CO2-Neutralität. Wir sind stolz, gemeinsam mit Mercedes-Benz Trucks und unserem Partner Große-Vehne einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigen Transportlogistik zu machen.“

