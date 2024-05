Athen und Thessaloniki empfangen 250 E-Busse von Yutong

Zunächst werden griechischen Medienberichten zufolge in diesen Tagen 46 E-Busse in Athen und 17 weitere in Thessaloniki in Betrieb genommen. Die restlichen Exemplare der 250 bestellten Elektro-Fahrzeuge von Yutong sollen bis Ende Juni folgen. Der Preis je Fahrzeug soll bei 440.720 Euro netto liegen, mit sieben Ladegeräten kommt der im vergangenen Sommer ausgelöste Gesamtauftrag auf einen Wert von 110,8 Millionen Euro.

Laut einem damaligen Statement von Griechenlands Verkehrsminister Christos Staikouras startete im Anschluss auch die nächste Ausschreibung für weitere 400 Busse, während bereits eine zweite Beschaffungsphase für zusätzliche 650 Busse vorbereitet wird. Insgesamt sollen wie berichtet 1.300 neue Busse für Athen und Thessaloniki beschafft werden, von denen die meisten elektrisch angetrieben werden.

