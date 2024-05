Italienische Finanzpolizei beschlagnahmt 134 Fiat Topolino

Ein Aufkleber mit den Farben der italienischen Flagge an den Türen der Stromer könnte einen falschen Hinweis auf deren Herkunft geben, heißt es zur Begründung. Zunächst hatte ein lokales Medienunternehmen aus Livorno berichtet, später hat ein Sprecher von Stellantis Italia den Vorgang gegenüber Reuters bestätigt. Auf den bisher veröffentlichten Pressebildern des E-Kleinstwagens ist allerdings kein entsprechender Aufkleber zu sehen.

„Der einzige Zweck des Aufklebers bestand darin, auf die unternehmerische Herkunft des Produkts hinzuweisen“, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass die Gruppe davon ausgehe, in voller Übereinstimmung mit den Regeln gehandelt zu haben. Der Topolino wurde in Italien im Designbüro Centro Stile von Fiat entworfen. Die Entscheidung, den neuen Topolino in Marokko zu produzieren, sei seit der Ankündigung des neuen Modells klar gewesen, so der Sprecher. Jetzt will das Unternehmen die kleinen Aufkleber entfernen, „sofern die Behörden grünes Licht geben“. Der Fiat Topolino ist in Italien zu Preisen ab 9.890 Euro erhältlich.

Es ist nicht das erste Mal, dass die rechtspopulistische Regierung Italiens mit dem multinationalen Stellantis-Konzern aneinander geraten ist. Vor kurzem hatte die Stellantis-Marke Alfa Romeo den Namen ihres auch als BEV angebotenen neuen Modells „Milano“ in „Junior“ geändert, weil die italienische Regierung die Wahl des italienischen Namens für das in Polen hergestellte Modell kritisiert hatte.

