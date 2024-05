Bestellstart Renault 5 E-Tech / Audi-SAIC-Kooperation / BYD-Fertigung in Türkei

1 – Erster Elektro-Audi aus SAIC-Kooperation kommt 2025

Audi hat mit dem chinesischen Autohersteller SAIC einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Dieser bringt die im vergangenen Jahr angekündigte Zusammenarbeit bei Elektroautos in trockene Tücher. Das erste gemeinsam entwickelte Elektromodell soll bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Wie SAIC und Audi mitteilen, wurde neben der Kooperationsvereinbarung auch der Vertrag zur gemeinsamen Entwicklung der „Advanced Digitized Platform“ unterzeichnet.

2 – BYD und Chery vor E-Auto-Fertigung in der Türkei

Die türkische Regierung verhandelt mit einer Reihe von chinesischen Autoherstellern über Investitionen in Fabriken in der Türkei. Die Gespräche mit BYD und Chery sollen bereits weit fortgeschritten sein. Dabei dürften die drohenden Strafzölle der EU auf chinesische E-Autos als Katalysator wirken. Denn die Türkei unterhält mit der EU eine Zollunion. Dadurch können in der Türkei produzierte Fahrzeuge günstig in die EU exportiert werden. So gehörten Fahrzeuge im vergangenen Jahr in der Tat zu den wichtigsten Exportgütern der Türkei. Beispielsweise produziert Ford dort über sein Joint Venture Ford Otosan den E-Transit für Europa.

3 – Elektrischer Renault 5 startet bei 32.900 Euro

Renault öffnet zum 31. Mai die Bestellbücher für den neuen Renault 5 E-Tech Electric. Seit seiner Präsentation im Februar sind sämtliche Daten zu dem Elektrowagen bekannt – bis auf den Preis, den die Franzosen nun erst nachreichen. Bei dem Modell handelt es sich um ein Kompaktauto, das sich an Designelementen des historischen R5 orientiert. Zunächst sollen aber nur zwei von fünf Ausstattungen in den Handel kommen – und zwar zu einem Startpreis von 32.900 Euro. Alternativ gibt’s den Wagen auch mit einer Leasingrate von 279 Euro monatlich. Beide Versionen – Techno und Iconic Five – haben die größere 52-Kilowattstunden-Batterie an Bord.

4 – Horwin stellt neuen Elektro-Scooter SK3 Plus vor

Der chinesische Elektro-Zweiradhersteller Horwin baut sein Roller-Sortiment für den europäischen Markt mit einem leistungsstarken Modell namens SK3 Plus aus. Dafür wurde die beliebte SK-Serie einen Schritt weiterentwickelt. Der sportliche E-Scooter verfügt nun über einen stärkeren Mittelmotor. Mit einer Spitzenleistung von 8,64 Kilowatt erreicht das Fahrzeug eine Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h und überflügelt somit den ursprünglichen SK3, der nur 90 km/h schafft. Der neue und moderne Riemenantrieb reduziert die Geräuschentwicklung auf ein Minimum und verlängert die Lebensdauer des Antriebs.

5 – Förderung: 150 Mio € für gewerbliche Schnelllader

Das Bundesverkehrsministerium will in Kürze weitere 150 Millionen Euro für den Aufbau von gewerblicher Schnellladeinfrastruktur bereitstellen. Zielgruppen sind das Transport- und Logistikgewerbe, Handwerks- und Gewerbebetriebe, Flottenanwender wie Mietwagen- und Carsharing-Anbieter sowie Pflegedienste. Neben Ladepunkten für E-Pkw sollen vor allem auch Ladesäulen für Elektro-Lkw gefördert werden, wie Verkehrsminister Volker Wissing ankündigte. Der neue Förderaufruf soll am 3. Juni starten. Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie mit öffentlicher Beteiligung.