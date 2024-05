Erster Elektro-Audi aus SAIC-Kooperation kommt 2025

Wie SAIC und Audi mitteilen, wurde neben der Kooperationsvereinbarung auch der Vertrag zur gemeinsamen Entwicklung der „Advanced Digitized Platform“ unterzeichnet. Man werde die Entwicklung beschleunigen und die entsprechenden Prozesse optimieren, so SAIC. Seitens des deutschen Herstellers nahmen unter anderem Audi-CEO Gernot Döllner, Volkswagens China-Vorstand Ralf Brandstätter und Fermin Soneira teil. Soneira war früher Baureihenleiter für alle Elektromodelle vom A- bis zum C-Segment und wurde im Februar von Döllner als verantwortlicher Manager für die Kooperation mit SAIC eingesetzt.

Die geplante Zusammenarbeit von Audi und SAIC wurde nach Gerüchten im Juli 2023 erstmals bestätigt. Damals nannten beide Seiten aber kaum Details, weshalb nur spekuliert wurde, dass Audi eine Elektro-Plattform von IM Motors, einem SAIC-Joint-Venture mit Alibaba, übernehmen könnte – entweder als Lizenzmodell oder gar als Übernahme der Plattform.

Zur Unterzeichnung der finalen Vereinbarung wird nun zwar die Entwicklung der „Advanced Digitized Platform“ erwähnt, Details gibt es aber immer noch nicht. Da das erste Modell bereits im kommenden Jahr auf den Markt kommen soll, wird es sich dabei vermutlich nicht um eine komplett neue Plattform handeln, sondern eher eine Audi-spezifische Abwandlung einer bestehenden Plattform. Diese kann dann aber für das Marketing mit einem eigenen Namen versehen werden.

Von den Unternehmen heißt es, dass Audi über „starke Produktdefinitions-, Fahrzeugentwicklungs- und Engineering-Fähigkeiten für Premiummodelle“ verfüge und SAIC über „branchenführende intelligente Elektroinnovationen“. Konkreter wird es in der Erklärung von SAIC aber nicht.

Auch zu dem Modell, das ab 2025 in China verkauft werden soll, gibt es noch keine näheren Angaben. In einer früheren Mitteilung hieß es, dass Audi über die SAIC-Partnerschaft Elektromodelle in jenen Segmenten einführen wolle, die in China bisher nicht abgedeckt werden. Audi bietet in China derzeit die MEB-Modelle Q4 e-tron und Q5 e-tron an. Letztgenannter hat nichts mit dem (in Mexiko gebauten) Verbrenner-Modell gemeinsam, sondern ist der Audi-Ableger des VW ID.6 X, einem E-SUV für den chinesischen Markt. Beide Modelle laufen gemeinsam in Anting vom Band. Auf der Auto China in Peking hatte Audi im April die China-Version seines ersten PPE-Modells, den Q6 e-tron, vorgestellt. Das Fahrzeug wird von FAW-Audi in einem eigenen PPE-Werk gebaut.

