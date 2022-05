Audi startet Vorverkauf des Q4 e-tron in China

Wenige Tage nach dem Marktstart des von SAIC Volkswagen gebauten Audi Q5 e-tron beginnt nun auch der Vorverkauf des Audi Q4 e-tron von FAW Audi auf dem chinesischen Markt.

Das E-SUV auf Basis der MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns wird in China zu Preisen zwischen 300.000 und 380.000 Yuan (umgerechnet rund 42.000 bis 53.000 Euro) angeboten. Zur Markteinführung bietet Audi zudem ein auf 520 limitiertes Sondermodell an.

Die Ingolstädter bieten den Q4 in China nur in den Varianten Q4 40 e-tron und Q4 50 e-tron quattro an. Der 40 e-tron wird von einer E-Maschine im Heck mit einer Leistung von 150 kW angetrieben. Beim 50 e-tron quattro handelt es sich um einen Allradantrieb mit einer Leistung von maximal 220 kW. Auch die Höchstgeschwindigkeit liegt wie hierzulande bei 160 km/h.

Einen Unterschied gibt es allerdings beim Akku. In Europa kommt der chemische Speicher auf einen nutzbaren Energiegehalt von 76,6 kWh. Für den chinesischen Markt beträgt dieser hingegen 79,7 kWh, womit nach chinesischem Standard eine Reichweite von bis zu 605 Kilometer möglich sein soll. Die Batteriezellen mit der Chemie NCM 811 kommen von CATL. Auch gibt es Unterschiede bei der Ladezeit von 5 auf 80 Prozent: Der Q4 40 e-tron kommt hierzulande auf 29 Minuten und der Q4 50 e-tron quattro auf 36 Minuten. In China benötigen beide Varianten allerdings für den Ladevorgang ganze 41 Minuten. Die Ladeleistung beträgt maximal 100 kW. Nicht zuletzt kann dies auch mit dem GB/T-Standard zusammenhängen.

Seit wenigen Tagen ist auch der Q5 e-tron auf dem chinesischen Markt erhältlich. Das Elektro-SUV, das auf der MEB-Plattform des Volkswagen-Konzerns basiert, wird je nach Variante zu Preisen zwischen 376.500 und 479.500 Yuan angeboten (umgerechnet derzeit rund 53.000 bis 67.500 Euro).

Während es bei Volkswagen wie berichtet offenbar Überlegungen gibt, das Schwester-Modell ID.6 auch nach Europa zu importieren, scheint das für den Audi Q5 e-tron ausgeschlossen.

cnevpost.com