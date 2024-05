Südafrika: Startschuss für Ladenetz auf Basis von Solar-Insellösungen

Das Unternehmen Zero Carbon Charge hat sich als Initiator dieser Stromnetz-unabhängigen Ladeorte mit der Regierung der südafrikanischen Provinz Free State auf ein 4,3 Milliarden Rand (rund 220 Millionen Euro) schweres Projekt zur Errichtung von 15 Ladestationen für Elektro-Pkw sowie sieben Ladestationen für E-Lkw verständigt. In dem im Binnenland Südafrikas gelegenen Free State wohnen rund 3 Millionen Menschen, die Hauptwirtschaftszweige sind die Landwirtschaft und der Bergbau.

Der Rollout der genannten Ladestandorte soll bis zum September 2025 fertiggestellt sein und den Auftakt für die Errichtung von insgesamt 240 netzunabhängigen Ladestationen in ganz Südafrika bilden – jeweils 120 für E-Pkw und E-Lkw. Die Regierung von Free State kommentiert, dass man Zero Carbon Charge als einen wichtigen privaten Partner anerkenne, „der nicht nur netzunabhängige Ladestationen für Elektrofahrzeuge fördern wird, sondern auch sozioökonomische Vorteile wie die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung von Fähigkeiten unterstützt“.

„Mit der Unterstützung unseres Projekts leiste die Regierung Pionierarbeit für eine neue Ära des nachhaltigen Transports im Freistaat“, äußert Joubert Roux, Mitbegründer von Zero Carbon Charge. „Unser netzunabhängiges Ladenetz für Elektrofahrzeuge wird nicht nur den CO2-Fußabdruck der Provinz verringern, sondern auch das lokale Wirtschaftswachstum ankurbeln und neue Möglichkeiten für kleine Unternehmen, Gemeinden und Landwirte schaffen.“

Vor ein paar Wochen hat electrive bereits beleuchtet, welches Standortkonzept den Initiatoren bei ihrem Vorhaben vorschwebt. Die Idee zu den netzunabhängigen Ladestationen hat Zero Carbon Charge mit Hauptsitz im südafrikanischen Vredendal schon länger. Während die Firma das netzunabhängige HPC-Netz für Pkw vorbereitet, wurde für den Lkw-Bereich eine Tochtergesellschaft namens Zero Carbon Logistics gegründet.

Die architektonische Gestaltung und die Baupläne für die Ladeorte sehen eine ultraschnelle Ladetechnologie in Verbindung mit modularen Batteriepaketen vor, die in China entwickelt werden, wie Zero Carbon Charge mitteilt. Einen großen Teil des Raums nehmen an den Standorten jeweils die Photovoltaikanlagen ein.



charge.co.za