Nachfolger des Nissan Leaf soll ab Frühjahr in UK vom Band laufen

Laut einem Autocar-Bericht sind die Umbauten des Werks in Sunderland im Gange und die auf sechs Monate angelegte Testproduktion des Leaf-Nachfolgers soll nach Informationen des britischen Portals im August 2024 beginnen. Sofern alles reibungslos verlaufe, könnte die Serienfertigung des Leaf-Nachfolgemodells im März 2025 anlaufen, heißt es weiter.

Nissan bestätigt das zwar nicht, machte aber Ende 2023 offiziell, in seinem Werk im englischen Sunderland künftig drei Elektromodelle fertigen zu wollen: Konkret BEV-Versionen des Qashqai und Juke sowie die nächste Generation des Leaf. Zusätzlich soll noch eine weitere Batteriezellenfabrik im Giga-Maßstab entstehen.

Der aktuelle Leaf lief in Sunderland bis März vom Band. Die erste Generation wurde von 2010 bis 2017 produziert, die zweite Generation im September 2017 vorgestellt und ab Januar 2018 ausgeliefert. Die Europa-Fahrzeuge kamen dabei stets aus dem britischen Werk. Allerdings wurde die zweite Generation nicht zu dem erhofften Erfolg, da Nissan unter anderem auf den Schnelllade-Standard CHAdeMO gesetzt hat (während sich in Europa CCS-Schnelllader durchgesetzt haben), außerdem wurde auf eine Flüssigkeitskühlung der Batterie verzichtet, was im Sommer oder bei wiederholten Schnelllade-Vorgängen auf der Langstrecke zu Überhitzungen und extrem niedrigen Ladeleistungen führte.

Dieses Kapitel ist nun also Geschichte. Die beiden zusätzlichen Elektro-Modelle Qashqai und Juke werden zusammen mit einer weiteren Gigafactory und Infrastruktur-Projekten zu einer Investition von bis zu 2 Milliarden Pfund (rund 2,3 Milliarden Euro) in Großbritannien führen, wie Nissan im November erklärte. Autocar gibt an, dass nach dem neuen Leaf im März 2025 der elektrische Juke 2027 folgen soll. Zum E-Qashqai gibt es noch keine Launch-Details.

Bei dem nun als Nachfolger des Leaf bezeichneten Stromer handelt es sich laut einer Ankündigung von 2021 um jenes Crossover-Modell auf Basis der AmpR Medium-Plattform (zuvor CMF-EV-Plattform genannt), für das Nissan in Sunderland Produktionskapazitäten für 100.000 Fahrzeuge pro Jahr schaffen will. Nissen geht darauf bisher jedoch nicht näher ein, sondern äußerte im November lediglich, dass die drei künftig in Sunderland produzierten Elektromodelle von den Konzeptfahrzeugen Hyper Urban, Hyper Punk (Qashqai und Juke) und Chill-Out (Leaf) inspiriert seien.

Der Leaf wird demnach von einem Kompaktwagen zu einem Crossover weiterentwickelt. Auf der CMF-EV-Plattform der Renault-Nissan-Allianz basieren aktuelle Modelle wie das Mittelklasse-SUV Nissan Ariya und der Crossover Renault Megane E-Tech. Weitere Informationen zur nächsten Generation des Leaf und den anderen beiden Modellen, „einschließlich Namen, Spezifikationen und Markteinführungstermine“, wollen die Japaner später bekanntgeben.

Auch zu der zusätzlich angekündigten Batteriefabrik gibt es noch keine näheren Angaben. Sie wird vermutlich wie das erste Batteriezellenwerk in Sunderland zusammen mit Partner AESC (früher: Envision AESC) gebaut. Denn auch dieses soll Teil einer von Nissan und AESC getragenen Initiative namens EV36Zero werden, die Sunderland zu einer eMobility-Produktionsdrehscheibe machen soll und 2021 mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von einer Milliarde Pfund vorgestellt wurde.

Wir erinnern uns: Nissan hatte im September angekündigt, ab sofort nur noch reine Elektroautos neu auf den europäischen Markt bringen und ab 2030 in Europa nur noch BEVs verkaufen zu wollen. Diese selbst gesteckte Verpflichtung löste das zuvor bei Nissan ausgegebene Ziel ab, ab 2023 neue Pkw nur noch mit teil- oder vollelektrischen Antrieben einzuführen und bis zum Ende dieses Jahrzehnts in Europa 100 Prozent seiner Verkäufe mit Elektro- und Hybridautos zu bestreiten.

Global plant Nissan bis 2030 insgesamt 27 neue elektrifizierte Modelle, darunter 19 rein elektrische. Für 2028 wiederholte Nissan im September das Ziel, Elektrofahrzeuge mit seinen eigenen Feststoffbatterien (ASSB) auf den Markt bringen zu wollen.

autocar.co.uk