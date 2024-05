Porsche zögert mit Bau einer Batteriefabrik in Brandenburg

Erst vor zwei Wochen hat Porsche den Startschuss zur Produktion des vollelektrischen Macan in Leipzig gegeben. Und zugleich überlegt der Sportwagenhersteller aus dem Volkswagen-Reich, eine eigene Batterieproduktion aufzubauen. Diese sollte wie berichtet womöglich im brandenburgischen Schwarzheide im Landkreis Oberspreewald-Lausitz entstehen, damit nur rund 100 Kilometer von Leipzig entfernt und zugleich in der Nähe einer BASF-Fabrik für Kathodenmaterial in Schwarzheide.

Doch nun sind die Pläne offenbar ins Stocken geraten. Der „Tagesspiegel Background“ berichtet, dass der Aufsichtsrat von Porsche seine Zweifel hat, ob die angedachte Gigafactory für Batteriezellen erforderlich ist. „Die Probleme in China, dem mit Abstand größten Automarkt, und überhaupt die vor allem in Deutschland schwache Nachfrage nach E-Autos lassen die Konzernstrategen zaudern. Vor wenigen Jahren noch waren Batteriezellen ein knappes Gut, inzwischen ist von Überkapazitäten die Rede“, schreibt der „Tagesspiegel Background“ zu den Hintergründen. Am Rande der Hauptversammlung am 7. Juni wollen die Aufsichtsräte das Thema demnach abhaken, zumindest vorerst.

Porsche hat vor knapp drei Jahren eine Batterietochter namens Cellforce gegründet, die derzeit bei Reutlingen eine Pilotanlage mit einer Fertigungskapazität von bis zu 1,3 Gigawattstunden aufbaut. Neben der im Bau befindlichen Fabrik bei Reutlingen prüfe man eine potenzielle Erweiterung auf über 20 Gigawattstunden an einem zweiten Standort, hieß es letztes Jahr – und damit war das brandenburgische Schwarzheide gemeint.

Für Brandenburg wäre die potenzielle Absage von Porsche ein weiterer Rückschlag, ein Cluster für die Batterieproduktion aufzubauen. Anfang der Woche hatte der chinesische Batteriehersteller Svolt verkündet, doch keine Batteriefabrik im brandenburgischen Lauchhammer aufzubauen. Und Rock Tech erhält überraschend keine Fördermittel des Bundes für den geplanten Lithium-Konverter in Guben.

