Kia EV9 läuft nun auch in US-Fabrik vom Band

Der EV9 ist ein siebensitziges Premium-SUV mit 800-Volt-Architektur, das auf der Plattform E-GMP des Hyundai-Konzerns basiert. Ab sofort ist das Modell auch in den USA in Produktion – und zwar im bestehenden Werk des Unternehmens in West Point. Dort wird der EV9 zusammen mit den Verbrenner-SUVs Telluride, Sorento und Sportage gefertigt. Der Baustart des Elektro-Flaggschiffs sei der „Höhepunkt einer mehr als 200 Millionen Dollar teuren Erweiterung“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Von nun an könnten in West Point sowohl Elektro- als auch Verbrennerfahrzeuge auf demselben Fließband montiert werden. Rund 200 neue Arbeitsplätze seien durch die Erweiterung entstanden, teilt Kia mit.

Bisher wurde der EV9 allein in Südkorea gebaut. Die Reichweite des 2,5-Tonners soll dank 99,8-kWh-Batterie bis zu 563 Kilometer betragen. Das 800-Volt-System macht sich vor allem beim Laden bemerkbar machen: So soll der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent bei maximal 210 kW Ladestrom innerhalb von rund 24 Minuten erfolgen.

Unterdessen entsteht in Georgia ein reines E-Auto-Werk der Hyundai Motor Group, das im vierten Quartal 2024 seine Arbeit aufnehmen soll. Die Fabrik namens Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) liegt in Bryan County und soll pro Jahr bis zu 300.000 E-Autos der Marken Hyundai, Kia und Genesis sowie Batterien hervorbringen. Darunter auch den EV9.

Ebenfalls in Georgia baut der Konzern zwei Batteriezellenfabriken, um die Wertschöpfungskette zu lokalisieren und sich für die üppige US-Förderung zu qualifizieren. Ein Werk entsteht zusammen mit LG Energy Solution nahe des E-Fahrzeugwerks in Bryan County und soll frühestens Ende 2025 mit einer Jahreskapazität von 30 GWh in Betrieb gehen. Eine weitere Fabrik planen die Koreaner wie berichtet mit SK On. Diese wird nicht im Bryan County, sondern im Bartow County entstehen – also im Nordwesten von Georgia in der Nähe von Atlanta. Die Produktionskapazität dieser Fabrik ist noch nicht bekannt. Die Eröffnung ist aber ebenfalls für 2025 angesetzt.

kianewscenter.com