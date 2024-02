Hyundai zieht Eröffnung seines E-Auto-Werks in Georgia auf Q4 2024 vor

Die Fabrik von Hyundai Motor wird in Bryan County gelegen sein und pro Jahr bis zu 300.000 E-Autos der Marken Hyundai, Kia und Genesis sowie Batterien hervorbringen. Bereits den Baubeginn verlegten die Koreaner vor: von Anfang 2023 auf Oktober 2022. Als Grund wurden die seinerzeit neuen Regeln für die E-Auto-Förderung in den USA genannt.

Schon vor Aufnahme der Bauarbeiten an der sogenannten Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) im Herbst 2022 wurde der Produktionsstart in Bryan County für das erste Halbjahr 2025 angekündigt. Diese Angabe änderte der Konzern auch angesichts des früheren Baubeginns nicht. Nun teilt der Konzern aber offiziell mit, dass der Fertigungsbeginn auf das vierte Quartal vorgezogen wird. Vermutlich handelt es sich also um die durch den verfrühten Baustart gewonnene Zeit.

Vor eineinhalb Jahren taxierte Hyundai das Investitionsvolumen mit Blick auf das neue Fahrzeugwerk auf „etwas mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar“ und kündigte die Schaffung von 8.100 Arbeitsplätzen an. In der aktuellen Mitteilung spricht der Konzern von einem 7,59-Milliarden-Dollar-Invest und 8.500 direkten Arbeitsplätzen. Wie auf der CES 2024 angekündigt, soll die Werkslogistik im Zuge des „Clean Logistics Project“ teils auf Hyundais H2-Lkw Xcient aufgebaut werden.

Ebenfalls in Georgia baut der Konzern zwei Batteriezellenfabriken, um die Wertschöpfungskette zu lokalisieren und sich für die Förderung zu qualifizieren. Ein Werk entsteht zusammen mit LG Energy Solution nahe des E-Fahrzeugwerks in Bryan County und soll frühestens Ende 2025 mit einer Jahreskapazität von 30 GWh in Betrieb gehen. Eine weitere Fabrik planen die Koreaner wie berichtet mit SK On. Diese wird nicht im Bryan County, sondern im Bartow County entstehen – also im Nordwesten von Georgia in der Nähe von Atlanta. Die Produktionskapazität dieser Fabrik ist noch nicht bekannt. Die Eröffnung ist aber ebenfalls für 2025 angesetzt.



hyundainews.com