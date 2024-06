Roaming-Plattform Gireve sammelt 20 Millionen Euro ein

Mit dem neuen Kapital will Gireve zum einen die Expansion der Plattform in Europa und darüber hinaus vorantreiben, zum anderen aber auch neue Funktionen wie Plug & Charge und Clearing integrieren. Außerdem soll der Roaming-Fokus um Daten- und Beratungslösungen ergänzt werden.

Gireve gibt an, zurzeit in 35 Ländern aktiv zu sein und über 500.000 Ladepunkte anzubinden. Zu den Kooperationspartnern zählen etwa Hubject, Tesla und Charge4Europe. Partner und Kunden profitieren laut Gireve bereits heute von einem erleichterten Contracting, Rechnungsstellung und Datenaustausch. „Mit dieser neuen Finanzierungsrunde wird das Unternehmen den Wert, den es für seine Kunden schafft, erhöhen, indem es die Integration neuer innovativer Dienste wie Clearing und Plug & Charge beschleunigt. Außerdem erhält das Unternehmen damit die Mittel, um seine weitere Entwicklung in Europa und auf internationaler Ebene zu finanzieren“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Hinsichtlich Plug & Charge hatten die Franzosen bereits im September 2023 die Beschreibung des Protokolls PNCP (Plug aNd Charge Protocol) für den Zugang zum eigenen Trust-Services veröffentlicht. Dieses Protokoll ermöglicht es, Plug & Charge zu implementieren.

Die aktuelle Kapitalaufstockung kommentiert Eric Plaquet, Präsident von Gireve, wie folgt: „Wir freuen uns sehr, Partech Impact als Aktionär von Gireve begrüßen zu dürfen. Die Unterstützung eines führenden Investors passt zu unserer Logik des globalen Wachstums in diese Phase unserer Entwicklung. (…) Mit diesem Fundraising finanzieren wir unser Vorhaben, unsere Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern und eine immer leistungsfähigere und hochwertigere Plattform anzubieten.“

gireve.com