Abgespeckte Ausstattung: Smart macht Smart #1 günstiger

Schon heute ist die Auswahl beim Smart #1 groß. In Deutschland gibt es das elektrische Kompakt-SUV aktuell in den Versionen Pro, Pro+, Premium, Pulse und Brabus. Die letzte Neuerung war der Pro als neues Einstiegsmodell mit erstmals kleinerer LFP-Batterie (49 statt 66 kWh). Seitdem kostet das Modell ab 37.490 Euro. An diesem unteren Ende der Palette legt Smart nun nochmals nach. Neue Basisversion wird der Smart #1 Pure mit ebenfalls kleiner LFP-Batterie und 310 Kilometer Reichweite, aber weniger Serienausstattung. Schaut man nach Österreich dürfte der Pure nochmals 2.500 Euro günstiger ausfallen als der Pro, was in Deutschland einen neuen Einstiegspreis von knapp 35.000 Euro bedeuten würde.

Die zweite neue Variante namens Pure+ erhält die größere 66-kWh-Batterie mit NMC-Chemie, aber dieselbe abgespeckte Ausstattung wie der Pure und wird sich preislich über dem Pro einordnen. In Österreich kostet er 2.500 Euro mehr als dieser. Er avanciert also zur günstigsten Wahl mit großer Batterie und bietet bis zu 420 Kilometer Reichweite nach WLTP. Einen großen Unterschied macht das „+“ beim Laden: Während der Pure mit 7,4 kW AC- und maximal 130 kW DC laden kann, wartet der Pure+ mit 22-kW-AC-Onboardcharger und bis zu 150 kW DC-Ladeleistung auf.

Während Smart bei der Einführung des Pro vor einem guten halben Jahr noch betonte, sich bei der Ausstattung „wie die anderen Linien an den Ansprüchen der Premiumklasse“ orientieren zu wollen und ab Werk etwa eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, beheizte Sitze vorne, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen und LED-Scheinwerfer anzubieten, sparen die beiden neuen Versionen an dieser Stelle. Pure und Pure+ gibt es folglich mit reinen Stoffsitzen, einer Ein-Zonen-Klimaautomatik und einer limitierten Auswahl an Außenfarben (Silber, Weiß, Schwarz). Auf das Panoramadach, Sitzheizung oder die elektrische Sitzeinstellung müssen Käufer dieser Versionen verzichten. Immerhin an Bord ist aber das 9,2-Zoll-Instrumentendisplay und der 12,8-Zoll-Touchscreen inklusive Navigationssystem.

