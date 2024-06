Hongqi launcht noch 2024 seine E-Limousine EH7 in Europa

Bereits auf der Automesse in Peking im April meldete Hongqi Ambitionen an, seine Elektroautos in wenigen Jahren in viele Weltmärkte exportiert zu wollen – auch nach Deutschland. Die FAW-Tochter zielt dabei auf das Premium-Segment und – so der Eindruck von vor Ort von electrive-Chefredakeur Peter Schwierz – allen voran bei Audi, BMW und Mercedes wildern.

Der Erste Aufschlag erfolgt mit der fünf Meter langen Elektro-Limousine EH7. In Europa wird das Modell wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb und mit zwei Batterieoptionen (85 und 111 kWh) auf den Markt kommen. Das geht aus einer Mitteilung von Hedin hervor, dem Vertriebspartner der chinesischen Marke für die Märkte in Deutschland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden und Schweden. Hedin verantwortet auch den Vertrieb von BYD in einigen europäischen Ländern – darunter Deutschland.

Doch zurück zum Debütstromer von Hongqi: Als Hecktriebler werde der EH7 mit dem großen Akku bis zu 700 Kilometer Reichweite bieten, heißt es. Die offiziellen WLTP-Werte stehen allerdings noch aus, ebenso wie Angaben zu den Preisen. Die im D-Segment angesiedelte Limousine kommt konkret auf 4.980 Millimeter Länge bei einem Radstand von exakt drei Metern und soll auch in einer Allrad-getriebenen Version mit schneller Beschleunigung (3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h) erscheinen. Die Motor- oder Ladeleistung präzisiert Hedin in seiner Mitteilung nicht. Zur Positionierung heißt es, der EH7 verfüge über sorgfältig

ausgewählte Materialien und modernste Technologien für einen fahrerorientierten Innenraum, „der sich ideal für lange Fahrten oder den täglichen Pendlerverkehr“ eigne. Präziser wird der Vertriebspartner an dieser Stelle nicht.

Für das in China verkaufte Pendant liegen dagegen weitere Infos vor, die zur Orientierung dienen können. Dort kommt der Hongqi EH7 auf fünf Antriebsversionen – drei Heck- und zwei Allradantriebe – und leistet in der einmotorigen Konfiguration maximal 253 kW bei einem Antritt von 0 auf 100 km/h in 5,8 Sekunden. Als Allradler ist in der stärksten Motorisierung zusätzlich ein 202 kW starker Frontantrieb verbaut, womit die bereits genannten 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h drin sein sollen. Als Batterien stehen in China 75, 85 oder 111 kWh zur Auswahl, womit laut Hongqi eine Reichweite von maximal 820 Kilometern nach chinesischem Testzyklus möglich ist. Die maximale Ladeleistung beziffert der Hersteller auf 365 kW. Die Preise liegen in China zwischen 229.800 und 309.800 Yuan (ca. 29.600 bis 39.900 Euro).

„Wir freuen uns sehr, einen neuen Standard für die Reichweite im Segment der großen Limousinen einzuführen. Der EH7 wird ein starker Wettbewerber sein und vor allem diejenigen ansprechen, die ein geräumiges, leistungsstarkes Fahrzeug mit Reichweite suchen. Wir wissen, dass diese Eigenschaften bei den meisten Käufern von Elektroautos hoch im Kurs stehen, was den EH7 zu einer besonders attraktiven Option für den europäischen Markt macht“, sagt Simon Fransson, CEO von Hedin.

Bei Hongqi handelt es sich um eine Premiummarke der chinesischen FAW-Gruppe aus Changchun, die unter anderem Fahrzeuge für chinesische Staatsvertreter baut. Viele chinesische Botschaften auf der ganzen Welt sind daher mit Karossen von Hongqi unterwegs. Seine Elektroautos vermarktet Hongqi wiederum unter einer neuen Submarke namens Hongqi New Energy. Erster Repräsentant dieser Einheit (Motto: „Better Life, better Ride“) ist der EH7, der im März erstmals in China enthüllt wurde. Wie Hongqi im April mit seinem Auftritt auf der Auto China in Peking offenbarte, erhält dieser auch einen Cabrio-Ableger.

Flankiert wurd der Auftritt des E-Cabrios in Peking übrigens durch die Präsentation eines E-Studien-Trios namens E702, E009 und E007. Allesamt werden in Verantwortung von Hongqi New Energy entwickelt. Beim E702 handelt es sich um das Konzept einer elektrischen Flaggschiff-Limousine, beim E009 um eine kleinere Limousine und beim E007 um ein typisches Midsize-SUV.

