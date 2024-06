Jolt realisiert batteriegestützte HPC-Lader an Tamoil-Tankstellen

Die Kooperation geht auf eine Vereinbarung aus dem Jahr 2021 zurück. Damals machten die Partner aus, dass Jolt Energy seine Ladelösung ab 2022 an bis zu 33 Tamoil-Tankstellen in den Niederlanden installiert. Realisiert werden nun „zahlreiche Standorte“, wie Jolt Energy schreibt. Präziser wird das Unternehmen an dieser Stelle nicht. Es bleibt also unklar, ob die 33 angedachten Locations verwirklicht werden.

Jolt wurde 2018 gegründet, ist in Dublin und München ansässig und konzentriert sich auf städtische Mikro-Ladeparks mit zwei bis vier Ladepunkten an stark frequentierten Standorten. Die mobilen Ladestationen beherbergen Batterien, um auch an netzschwachen Orten schnelles Laden zu ermöglichen. Eine entsprechend speicherbasierte Schnellladesäule namens Merlin hatte das Unternehmen im Oktober 2020 vorgestellt. Kern des Systems ist ein 200 kWh große Batteriespeicher. Die Säule unterstützte anfangs eine Ladeleistungen von 160 kW. Inzwischen gibt es eine leistungsstärkere Variante mit 300 kW – die auch für Tamoil in den Niederlanden zum Einsatz kommt.

Jolt gibt an, durch Partnerschaften mit Standortpartnern wie Tamoil Schnellladestationen in Städten in Deutschland und den Niederlanden einführen zu wollen. Als weitere Zielgruppe bezeichnet Jolt verschiedenen Unternehmen wie Einzelhandelsketten, gewerbliche Immobiliengesellschaften, Schnellrestaurants oder Kommunen.

„Unser HPC-Ladeservice wurde speziell für dicht besiedelte Gebiete entwickelt, in denen das Laden mit hoher Leistung aufgrund des langsamen Netzausbaus sonst unmöglich wäre. Unsere Technologie ist besonders für die Bedürfnisse des niederländischen Marktes geeignet”, erklärt Maurice Neligan, CEO von Jolt. „Mit Tamoil als Standortpartner können wir einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass die Niederlande ihre Klimaziele erreichen.“

