Cellcentric entwickelt stärkeres BZ-System für Langstrecken-Lkw

Mit einer kompakten Bauweise, einer Nettoleistung von mehr als 350 kW sowie einem geringen Gewicht dank der hochintegrierten Single-System-Package-Lösung erreicht das NextGen-System laut Cellcentric die „Leistungsmerkmale vergleichbarer konventionell angetriebener Langstrecken-Trucks“ und senkt gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent gegenüber der aktuellen Brennstoffzellen-Generation BZA150.

So soll das neue System mit maximal 375 kW in der Spitze weniger als 400 Kilogramm wiegen und eine um 30 Prozent höhere Leistungsdichte bieten. Besonders relevant für die einfache Integration in Lkw: Das Systemdesign und die Leistung ermöglichen eine 40-prozentige Reduzierung der Abwärme bei Spitzenlast, wodurch der Kühlungsbedarf des Lkw erheblich gesenkt wird. Das sei „eine wichtige strategische Produktverbesserung“, so Cellcentric.

Was für das Unternehmen in der Produktion und für die Kunden bei den Kosten relevant ist: Das „NextGen“-System soll auch eine um 40 Prozent reduzierte Baukomplexität aufweisen – auch hier im Vergleich zum BZA150. Zugleich soll das System so robust ausgelegt sein, dass die Lebensdauer rund 25.000 Betriebsstunden betragen soll.

Nur: Bis das „NextGen“-System tatsächlich in Brennstoffzellen-Lkw von Daimler Truck und der Volvo Group erhältlich sein wird, dürfte es noch etwas dauern: Cellcentric stellt den Beginn der Serienproduktion für „das Ende des Jahrzehnts“ in Aussicht. Zur Ankündigung auf der ACT Expo (Advanced Clean Transportation) in den USA wurde nur verkündet, dass das System „auch mit besonderem Fokus auf die Transportanforderungen in Nordamerika“ entwickelt werde. Wann und wo genau es gebaut werden soll, wurde noch offen gelassen.

„Unser NextGen-Brennstoffzellensystem hebt den emissionsfreien Schwerlasttransport auf ein neues Level“, sagt Nicholas Loughlan, CTO von Cellcentric. „Die Leistungsmerkmale sind auf die hohen Anforderungen des schweren Fernverkehrs zugeschnitten, der in jeder Hinsicht – vor allem aber in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz – sehr auf die Gesamtbetriebskosten achtet, ohne dabei Kompromisse bei Reichweite, Haltbarkeit oder Zuverlässigkeit einzugehen. Bei der Entwicklung haben wir auch speziell die nordamerikanischen Transportanforderungen berücksichtigt, vor allem im Hinblick auf das Langstreckensegment. Mit seiner TCO-Benchmark-Performance ist NextGen von Cellcentric ein Gamechanger für den emissionsfreien Schwerlast-Langstreckentransport, der es uns ermöglicht, auch auf diesem wichtigen Markt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des nachhaltigen Transports zu spielen.“

cellcentric.net