Nio-Marke Firefly debütiert wohl doch erst in China

An Nios Zeitplan, im ersten Halbjahr 2025 das erste Firefly-Modell in Europa zu launchen, ändert sich wohl nichts, aber der Marktstart in China soll – anders als gedacht – bereits Ende dieses Jahres erfolgen. Das berichtet unter anderem das Portal CN EV Post. Zuvor gab es Anzeichen, dass die Firefly-Stromer zunächst primär für den Export nach Europa bestimmt sind. „Car News China“ schrieb etwa, dass die erschwinglichen Kleinwagen speziell für Europa entwickelt werden.

Anfang Mai hatte Nios Frankreich-Chef Nicolas Vincelot erste Einblicke in die Strategie gegeben. Vincelot sagte am Rande eines chinesisch-französischen Wirtschaftsgipfels in Paris, dass der erste Vertreter der Marke Firefly kommendes Jahr nach Europa kommen und unter 30.000 Euro kosten werde. In China sollen die Preise für das Modell laut einem früheren Bericht von „Car News China“ unter 200.000 Yuan (rund 25.700 Euro) liegen, was nahelegt, dass das Fahrzeug in Europa nur mit einem verhältnismäßig geringem Aufschlag auf den Markt kommen wird. Die Firefly-Fahrzeuge werden im chinesischen Anhui gebaut. Im Oktober 2023 meldete „Reuters“, dass Nio für den Absatz der eigenen und der Firefly-Stromer ein Händlernetz in Europa aufbauen könnte.

Mit der bereits 2022 erstmals angekündigten Marke will Nio wie berichtet das Segment der E-Autos mit einer Preisspanne von 100.000 bis 200.000 Yuan (umgerechnet derzeit ca. 12.900 bis 25.700 Euro) abdecken. Beim Debütmodell soll es sich um eine Schräghecklimousine handeln.



Neben Firefly und der Kernmarke Nio baut der chinesische Hersteller zurzeit auch die Marke Onvo für elektrische Familienautos zwischen 200.000 und 300.000 Yuan (umgerechnet derzeit etwa 25.700 bis 38.400 Euro) auf. Auch bei Onvo ist der Export ein großes Thema. Frankreich-Manager Vincelot sagte im Mai, dass das Elektroauto Onvo L60 Ende 2024 weltweit auf den Markt kommen werde. Es handelt sich um eine Crossover-SUV mit 900-Volt-Architektur. Premiere feiert das Modell zunächst jedoch abermals in China: Im kommenden Quartal soll es dort ausgeliefert werden. Kostenpunkt: umgerechnet ab 28.000 Euro.

cnevpost.com