„BMW Group Cell Technology & Strategy“ – Franz Geyer von BMW

In seinem Vortrag machte Franz Geyer deutlich, dass BMW vor allem seine Kunden mitnehmen will ins Elektro-Zeitalter: „Das Elektroauto soll keine Nachteile gegenüber dem Verbrenner haben“, sagte der Head of Technology Cluster der BMW AG bei electrive LIVE. Im Hinblick auf das eigene Elektro-Wachstum verkündete Geyer durchaus stolz die Erfolge von BMW bis hin zum weiterhin bestehenden Ziel, im Jahr 2030 die Hälfte des Absatzes mit Elektroautos zu bestreiten. Diese Vorgabe stehe. Dazu gehöre auch, den „rasanten Hochlauf“ möglichst lokal mit Batterien zu beliefern, so Geyer.

Und genau deshalb unterstützt die BMW Group aktiv ihr Zulieferer-Netzwerk. Eine eigene Zellfertigung strebt der Autohersteller zwar nicht an. Aber: „Die Vielfalt der Zellchemien wird zunehmen“, ist Franz Geyer überzeugt. Und deshalb müsse die BMW Group die „Produktionsprozesse im Griff haben“. Deshalb die intensive Forschung, deshalb die eigene Pilot-Zellproduktionslinie und deshalb auch die eigenverantwortliche Bestellung von Batterie-Rohstoffen! „Technologieführerschaft heißt, man muss tief rein in die Zelle und die komplette Wertschöpfungskette verstehen.“