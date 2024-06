Cupra Tavascan in Deutschland ab 56.210 Euro erhältlich

Volkswagen hatte Ende 2023 mit der Produktion des Cupra Tavascan im chinesischen Anhui begonnen. Dort wird das vollelektrische SUV-Coupé für die Weltmärkte gebaut – also auch für Deutschland. Beim Tavascan handelt es sich um das zweite Elektromodell der Seat-Marke Cupra nach dem Born – und um das bisher stärkste MEB-Modell im Portfolio des Volkswagen-Konzerns.

Die offengelegten Preise zeigen: Der Cupra Tavascan ist rund 5.000 Euro über seinen Schwestermodellen von VW, Skoda und Audi eingepreist. Besonders groß fällt die Differenz zum VW ID.5 aus, der noch bis Ende Juni durch eine Sonderaktion ab 47.700 Euro zu haben ist. Das macht rund 8.500 Euro Unterschied. Im Leasing soll der Tavacan ab 499 Euro monatlich zu haben sein.

Bereits seit der Vorstellung des gut zwei Tonnen wiegenden SUV-Coupés im April 2023 ist klar, dass der Tavascan in zwei Leistungsstufen mit 210 und 250 kW erhältlich sein wird. Die einmotorige Variante ist am Heck mit einer E-Maschine der neue Generation APP550 ausgestattet, die Allradvariante beherbergt zusätzlich zu diesem 210-kW-Aggregat einen 80-kW-Frontmotor, was die angegebene 250 kW Systemleistung ergibt. Der Spurt auf 100 km/h soll in diesem Fall in 5,5 Sekunden erfolgen.

Während es bei den E-Motoren Abweichungen von den anderen SUV-Coupés mit MEB-Basis gibt, bleibt beim Akku alles beim Alten: Die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 77 kWh netto. Das soll im Cupra Tavascan mit Heckantrieb für 549 Kilometer und im Allradmodell für 517 Kilometer Reichweite nach WLTP sorgen. Die maximale Ladeleistung liegt bei 135 kW. Damit soll der Akku in 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden können. Das AC-Laden erfolgt dreiphasig mit 11 kW.

Zur Serienausstattung des Tavascan gehören u.a. 19-Zöller, elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel, Sportsitze mit Microfaserbezug, LED-Scheinwerfer oder ein schlüsselloses Startsystem. Als Extras stehen für den Hecktriebler drei Pakete im Konfigurator: ein Winter Pack (u.a. Wärmepumpe) für 1.500 Euro, das Immersive Pack (u.a. 20-Zöller, Ambietebeleuchtung und Vordersitzeinstellung mit Memory-Funkion, Soundsystem von Sennheiser) für 3.055 Euro und ein Adrenaline Pack für 2.825 Euro (u.a. 21-Zöller).

Bei der Allradversion gehören zu Serienausstattung u.a. 20-Zoll-Leichtmetallräder, eine adaptive Fahrwerksregelung („DCC-Technologie“) und Matrix-LED-Scheinwerfer. Der Infotainment-Touchscreen misst ebenso wie beim ID.7 in beiden Tavascan-Varianten 15 Zoll in der Diagonale. Zum Vergleich: Die meisten derzeit erhältlichen MEB-Modelle müssen hier mit zehn oder zwölf Zoll auskommen. Vom ID.7 stammt ebenfalls die überarbeitete Menüführung des Infotainmentsystems.

