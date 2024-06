Nio verzeichnet leichten Rückschlag im ersten Quartal

Nio lieferte von Januar bis März dieses Jahres 30.053 E-Autos aus, 3,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum (31.041 Fahrzeuge) und 39,9 Prozent weniger als im vierten Quartal 2023 (50.045 E-Autos). Sein Rekord-Quartal hatte Nio im Q3 2023 mit über 55.000 Auslieferungen erzielt.

Spannend werden auch die Zahlen für das noch laufende zweite Quartal: In den vergangenen beiden Jahren war das Q2 jeweils das schlechteste Quartal – mit etwa 23.500 bzw. 25.000 Auslieferungen. Mit den Zahlen für den April und Mai, die Nio in der Mitteilung nennt, dürfte das Q2 2024 deutlich besser laufen: Im April wurden 15.620 Fahrzeuge ausgeliefert, im Mai 20.544 – somit stand Nio bereits Ende Mai bei über 36.000 Einheiten im Q2.

Entsprechend des niedrigeren Absatzes zum Jahresauftakt 2024 sanken auch die Umsätze: Rund 9,9 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) bedeuten einen Rückgang von 7,2 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2023 und von 42,1 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2023. Der Nettoverlust von Nio belief sich im ersten Quartal 2024 auf knapp 5,2 Milliarden Yuan (667 Millionen Euro), was einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Rückgang von 3,4 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2023 entspricht.

Die hohen Investitionen, die zu den anhaltenden Verlusten beitragen, fließen nicht nur in die Produktion (Nio hat jüngst mit dem Bau eines dritten Werks begonnen) oder in die neue Submarke Onvo für günstigere Elektroautos, sondern auch in Verbesserungen bestehender Produkte. „Im April 2024 haben wir die ET7 Executive Edition 2024 auf den Markt gebracht, die 180 Upgrades bietet, die auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden und Berufstätigen zugeschnitten sind und unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für Premium-Limousinen weiter stärken wird“ sagt Nio-CEO und -Gründer William Li.

„Wir verbessern kontinuierlich die Betriebseffizienz unseres Strom- und Servicenetzes und streben danach, unsere Dienste konsequent auf eine breitere Nutzerbasis auszuweiten. Bis heute haben wir strategische Partnerschaften mit sieben Automobilherstellern in China geschlossen, um die Standardisierung und Einführung von Batteriewechseltechnologien voranzutreiben, was den langfristigen strategischen Wert unseres umfangreichen Stromnetzes unterstreicht“, ergänzt Steven Wei Feng, Finanzvorstand von Nio. „Unser Fokus liegt weiterhin darauf, die Ausführungseffizienz zu stärken, das Kostenmanagement zu optimieren und das Wachstum des Marktanteils zu beschleunigen.“

