Hyundai Inster für 20.000€ / 120 Mrd. Investment von VW / Ladeinfrastruktur wächst

1 – VW investiert 120 Mrd. Euro in neue Technologien

Der Volkswagen-Konzern hat die bereits durch Gerüchte bekannte Investitionssumme von 180 Milliarden Euro bis 2028 bestätigt. Zwei Drittel dieser Summe fließen in neue Elektromodelle und digitale Dienste. Mit dem restlichen Drittel – das sind immerhin rund 60 Milliarden Euro – sollen noch Verbrenner weiterentwickelt werden. „Die Zukunft ist elektrisch, aber die Vergangenheit ist noch nicht vorbei. Es ist ein Drittel und wird ein Drittel bleiben“, erklärte Finanzvorstand Arno Antlitz gegenüber der „Automotive News“. Die Verbrennungsmotoren sollen mit dem Geld wettbewerbsfähig gehalten werden.

2 – Öffentliche Ladeinfrastruktur um 40% gewachsen

Die Bundesnetzagentur hat neue Zahlen zum Stand der Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Deutschland veröffentlicht. Sie beziehen sich auf den Ausbau zum 1. Januar 2024. Zu diesem Stichtag waren bei der Bundesnetzagentur rund 123.500 öffentliche Ladepunkte gemeldet. Das entspricht einem Zuwachs von rund 40 Prozent innerhalb eines Jahres. Denn am 1. Januar 2023 waren es noch rund 88.300 Ladepunkte, die laut der Bundesnetzagentur öffentlich zugänglich waren. Im Laufe des Jahres 2023 sind also rund 35.100 öffentliche Ladepunkte hinzugekommen. Die aktuell nun über 123.000 Ladepunkte verteilen sich auf rund 66.200 „Ladeeinrichtungen“, also Ladesäulen. Das macht im Schnitt 1,86 Ladepunkte je Säule.

3 – Hyundai kündigt Elektro-Einsteigermodell Inster an

Hier kommt das nächste bezahlbare Elektroauto: Seit Januar ist bekannt, dass Hyundai seinen in Südkorea als Verbrenner angebotenen Kleinwagen Casper als Elektroauto nach Europa bringen will. Nun gibt Hyundai den Namen bekannt und zeigt erste Teaserbilder. Das Modell wird Hyundai Inster heißen und seine Weltpremiere schon Ende Juni in Südkorea feiern. Beim Hyundai Inster handelt es sich um einen SUV im A-Segment, was ihn zu einem direkten Konkurrenten des Dacia Spring macht. Er hat die gleiche Grundform wie der Casper, aber ein technisch anmutendes Design mit Leuchten in Pixel-Optik, die an den Hyundai Kona Electric erinnern. Zugleich trägt der Inster aber auch runde Frontscheinwerfer. Letztere verleihen der Frontpartie zusätzlich einen besonders robusten Look.

4 – Daimler Truck und Scania gründen Ableger für Ladelösungen

Die Lkw-Hersteller Daimler Truck und Scania starten unabhängig voneinander zwei ähnliche Initiativen. Das Ziel eint die beiden neuen Angebot: Lkw-Kunden sollen Ladeinfrastruktur und andere Dienstleistungen aus einer Hand erhalten. Zu den Angeboten im Einzelnen: Daimler Truck führt in Europa die neue Marke TruckCharge ein. Darunter fassen die Stuttgarter alle ihre bestehenden und zukünftigen Angebote rund um Ladeinfrastruktur und das Laden von Elektro-Lkw zusammen. Dazu zählen Beratung, Hardware und digitale Dienste. Daimler Truck erwähnt hier vor allem sein Angebot für das „Depot Charging“, also das Aufladen auf dem eigenen Betriebshof. Hierbei umfasst das Angebot von Daimler die Beratung, den Verkauf von Hardware und den technischen Service sowie Finanzierungslösungen für diese Ladeinfrastruktur.

5 – Sightseeing: Big Bus Tours flottet 40 E-Busse ein

Das in London ansässige Sightseeing-Unternehmen Big Bus Tours wird diesen Sommer weitere 40 Elektrobusse in seine Flotte aufnehmen. Ihren Dienst aufnehmen sollen die XL-Stromer mit Sonnendeck in London, Paris und Wien. Die Erweiterung der Flotte besteht aus 20 brandneuen Elektrobussen des chinesischen Herstellers Ankai, die in Paris und Wien eingeführt werden. Außerdem will Big Bus Tours 20 Verbrenner-Busse aus seiner bestehenden Flotte in Elektrobusse umrüsten lassen, um diese danach wieder in London einzusetzen. Die Umrüstung übernimmt der Spezialist Equipmake. Die Busse bekommen auch eine neue Lackierung, die nach Aussage von Big Bus Tours das Engagement des Unternehmens auf dem Weg in eine grünere Zukunft unterstreicht.