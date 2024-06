Huber+Suhner stellt neue modulare Kabel-Assemblies für Nutzfahrzeuge vor

„Viele Fahrzeughersteller richten ihr Augenmerk lediglich auf die direkten Kosten ihrer Lösungen, ohne den indirekten Produktionskosten wie Montage, Test- und Produktionsanlagen oder sogar Überarbeitungen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Diese Kosten können erheblich gesenkt werden, wenn die Anforderungen aus der Produktion berücksichtigt werden und ein modularer anstelle eines produktbezogenen Ansatzes gewählt wird“, kündigt das Unternehmen seine neuen modularen Kabel-Assemblies für Nutzfahrzeuge an.

Huber+Suhner sei nun in der Lage, Kunden komplette Kabel-Assemblies liefern zu können. Die End-of-Line-Prüfung ist laut eigener Aussage im Montageprozess integriert. Das bedeutet, dass der Kunde die mCAY-Lösung nach Montage und Prüfung sofort in die elektrischen Nutzfahrzeuge einbauen können soll.

Dadurch kann Huber+Suhner nun eine entsprechende Palette geprüfter Kabeloptionen sowie Zugang zu Hochspannungsverbindern bieten, um E-Fahrzeug-Designteams bei der Validierung von Verkabelungskonzepten zu unterstützen und die Homologation zu beschleunigen. Die modularen Kabel-Assemblies seien so konzipiert, dass sie vollständig mit anderen Produkten aus dem Hochspannungssortiment wie dem Radox-Hochspannungskabel, der modularen Hochspannungsverteilereinheit (mHVDU) und dem Radox-EV-C-Verbindungssystem kompatibel sind.

Darüber hinaus bringt Huber+Suhner einen Produktkonfigurator (WEB) heraus, der es den Kunden ermöglichen soll, die Produkte nach ihren Wünschen zusammenzustellen. Über das Portal sollen Benutzer in der Lage sein, „mit lediglich ein paar Klicks Kabel, Verbinder und Verschraubungen zu kombinieren“. „Mit Optionen für zahlreiche Kabelgrößen und -typen (einadrig, mehradrig oder flexibel) kann ein mCAY mühelos über die intuitive Konfigurationssoftware angepasst werden“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Als weitere Vorteile werden ein beschleunigter Einkaufsprozess und verkürzte Lieferzeiten genannt.

