Berlin streicht BVG-Budget für E-Bus-Beschaffungen zusammen

Wie der „Tagesspiegel“ schreibt, stehen als Budget zur Beschaffung von E-Bussen im laufenden Jahr statt der vorgesehenen 33,11 Millionen Euro lediglich rund acht Millionen Euro zur Verfügung. Die Zahlen gehen aus einem Bericht der Verwaltung an den Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses hervor. Bereits seit April ist bekannt, dass die Regierungsparteien CDU und SPD in Berlin im laufenden Jahr 130 Millionen Euro bei Bus und Bahn sparen wollen. Nun zeigt sich, dass davon auch die E-Bus-Beschaffung der BVG betroffen ist.

Laut „Tagesspiegel“ begründet die Berliner Verkehrsverwaltung das zusammengestrichene Budget mit „Verzögerungen des Betriebshofneubaues“, wodurch auch die Auslieferung der dafür vorgesehenen E-Busse verzögert werde. Nach Angaben von „nd-aktuell“ geht es konkret um das Depot im Berliner Ortsteil Marienfelde. Den Startschuss für die Planung und den Bau der dortigen Einrichtung hatte die BVG im Februar gegeben. Konkret soll in Marienfelde ein Konsortium aus zwei Unternehmen den Neubau für 220 E-Busse errichten.

Zum Hintergrund: Rund 228 der 1.600 Busse der BVG sind aktuell rein elektrisch unterwegs, 17 davon sind Gelenkbusse. Im kommenden Jahr sollen 50 weitere Exemplare von Solaris hinzukommen. Bis 2030 strebt die BVG die vollständige Elektrifizierung ihrer Flotte an. Der „Tagesspiegel“ schreibt nun, dass dieses Ziel innerhalb der BVG jedoch als wenig realistisch angesehen wird. „Wir wissen alle, dass es nicht funktionieren wird, die Busflotte bis 2030 auf Elektroantrieb umzustellen“, wird ein Insider mit Einblick in das Unternehmen zitiert. Und weiter: Schon beim Solaris-Auftrag Ende 2023 seien aufgrund der Verzögerung beim Bau der neuen Betriebshöfe an der Marienfelder Säntisstraße und in Alt-Friedrichsfelde nur 50 statt der möglichen 344 Elektrobusse bestellt worden.

Für den Bau in Marienfelde hatte besagtes Konsortium namens ARGE BVG Säntis, bestehend aus der ZECH Bau SE und SBRS GmbH, Anfang des Jahres den Zuschlag von der BVG erhalten, sowohl die Planungs- als auch die Ausführungsleistungen zu übernehmen. SBRS ist bekanntlich inzwischen eine Tochter der Shell Deutschland GmbH – der Energiekonzern hatte den auf Ladeinfrastruktur-Lösungen für E-Busse, E-Lkw und auch E-Schiffe spezialisierten Hersteller Mitte 2022 übernommen. In der Berliner Arbeitsgemeinschaft ist also nicht nur ein Bauunternehmen und ein Ladeinfrastruktur-Hersteller involviert, sondern indirekt auch ein Energiekonzern mit Erfahrung beim Betrieb von Ladestationen.

Wie teuer die Anlage in Berlin-Marienfelde unweit des Berliner Mercedes-Werks werden soll, äußerte die BVG im Februar nicht. Auch ab wann dort die ersten E-Busse eingesetzt werden sollen, wurde nicht erwähnt. Der grobe Zeitplan wurde im Februar aber aus einer Mitteilung der SBRS klar: Die erste „Beauftragungsstufe“ für die Arbeitsgemeinschaft umfasst die Planungsarbeiten und Genehmigungen. „Erst in einer zweiten Beauftragungsstufe werden dann auf Basis der erfolgten Planungen die erforderlichen Baumaßnahmen in den Jahren 2025-27 umgesetzt und ausgeführt“, so die SBRS.

Auf dem Betriebshof werden insgesamt 209 Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 150 kW entstehen – das sind die Plätze für das Laden der E-Busse über Nacht. Diese werden – wie in einem Rendering und einem animierten Video auf LinkedIn zu sehen ist – an Gestellen auf einer Freifläche montiert, damit die Ladekabel einfach an die dort geparkten Busse angesteckt werden können. Zudem soll es neun „Ultraschnellladesäulen“ mit bis zu 450 kW geben, falls die Batterie eines Fahrzeugs innerhalb kurzer Zeit nachgeladen werden soll. Darüber hinaus wird die ARGE BVG Säntis eine Übergabestation, zwölf Wechselrichterstationen und neun Lademasten errichten. Außerdem besteht auch die Option, Doppeldecker-Busse zu laden.

