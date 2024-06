Cadillac Optiq wird in Mexiko gebaut

General Motors hatte das E-SUV Ende Mai vorgestellt und damals nur angegeben, dass die Produktion des Cadillacs im Spätherbst anlaufen soll – es wurde aber noch nicht bestätigt, wo genau das Auto gebaut werden soll. Fahrzeuge auf Basis der Ultium-Plattform werden bereits in verschiedenen GM-Werken gebaut, weshalb theoretisch auch US-Standorte wie Spring Hill in Tennessee in Frage gekommen wären.

Das mexikanische Werk in Ramos Arizpe wurde seit Anfang 2022 für die Produktion von Elektroautos umgerüstet. Aufgrund der geringeren Kosten hat GM dort eher die Produktion preisgünstigerer Elektromodelle wie der Chevrolet-Baureihen Blazer EV und Equinox EV angesiedelt. Diese beiden Modelle nutzen ebenfalls die Ultium-Plattform, sind aber preislich etwas unterhalb des Cadillac Optiq positioniert.

In Europa will Cadillac den Optiq auf dem Pariser Autosalon im Oktober vorstellen – womöglich gibt es dann auch die technischen Daten der Europa-Version sowie erste Preise. In den USA soll das Modell früheren Angaben zufolge ab etwa 54.000 US-Dollar verkauft werden. Die Exemplare für Europa dürften künftig aus Mexiko kommen: Die Fabrik im chinesischen Jinqiao wird den Optiq rein für den dortigen Markt fertigen.

