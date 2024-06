Mit 48 E-Autos und einem E-Lkw von Dänemark nach Le Mans

Der Lkw ist im Besitz des dänischen Maschinenbaukonzerns Danfoss Der 17 Meter lange Volvo FH Electric war Teil der von den Veranstaltern als „größte elektrische Autofahrt der Welt“ bezeichneten Tour. Der Lkw, in dem auch zahlreiche Komponenten von Danfoss verbaut sind, wurde zu der Tour geschickt, „um das Potenzial der Elektrifizierung und Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs und die zahlreichen technologischen Lösungen, die bereits heute existieren, zu veranschaulichen“. Normalerweise ist er im internen Betrieb eingesetzt und fährt Fracht zwischen Produktionsstätten und Logistikstandorten.

Los ging es am 12. Juni am Danfoss-Hauptsitz in Nordborg, Dänemark. Über Deutschland ging es im ersten Abschnitt bis in die Niederlande. Nach einer Übernachtung fuhr der Tross durch Belgien nach Frankreich – und nach dem 24-Stunden-Rennen am vergangenen Wochenende wieder auf der selben Route zurück. Neben dem Lkw waren auch Pkw wie ein Porsche Taycan, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model Y und Skoda Enyaq Teil der Tour.

Danfoss verweist darauf, dass heute 48 Prozent aller Lkw in Dänemark weniger als 300 Kilometer fahren – in der EU entfallen 62 Prozent aller Fahrten von schweren Lkw auf Strecken, die kürzer als 400 Kilometer sind. „Wir sehen daher weder technische noch praktische Hindernisse, um vollständig auf Elektro-Lkw umzusteigen. Um die Produktivität zu optimieren, sollte die Ladeinfrastruktur in erster Linie an Standorten wie Frachtterminals eingerichtet werden, damit die Ladezeit mit den Beladungszeiten der Fracht übereinstimmt“, sagt Torben Christensen, Chief Sustainability Officer bei Danfoss. „Wir haben einen unserer Elektro-Lkw nach Le Mans geschickt, um zu beweisen, dass es schon heute möglich ist, längere Strecken zurückzulegen. Mit anderen Worten: Für einen großen Teil der Lkw gibt es keinen Grund, Reichweitenangst zu haben.“

„Wir sind 115 Teilnehmer dieses Roadtrips, die Motorsport und Autos lieben und gleichzeitig beweisen wollen, dass es möglich ist, lange Strecken mit Elektrofahrzeugen zurückzulegen. Die Technologie und die Möglichkeiten sind da. Wir freuen uns, dass Danfoss mit seinem Elektro-LKW dabei ist, denn das Unternehmen ist bekannt für seine Lösungen und Technologien im Bereich der Elektrifizierung“, sagt Jan Darville, CEO von GodEnergi.