Cadillac bietet Lyriq in Deutschland nun auch im Leasing an

Der Verkaufsstart des Cadillac Lyriq mit Festpreis erfolgte hierzulande im Mai. Mit wenigen Wochen Zeitversatz folgt nun auch ein Leasing-Angebot. Wie der Hersteller mitteilt, sind sowohl die Luxus- als auch die Sportversionen des Cadillac Lyriq bei einer Anzahlung von 10.000 Euro ab 750 Euro netto im Monat für eine Leasingdauer von 48 Monaten und 15.000 km pro Jahr verfügbar. Die Rate deckt die Fahrzeugwartung für die gesamte Leasingdauer.

Darüber hinaus kündigt Cadillac Europe an, sein Netz an Servicefilialen weiter auszubauen. Neue Anlaufstationen sind München (Geigercars), Berlin (Autohaus Kramm), und der Großraum Frankfurt (Autohaus Brass). Testfahrten sind bei Motorworld in Berlin, Köln und München möglich.

General Motors war einige Jahre komplett aus Europa entschwunden. Mit Elektroautos will der US-Hersteller aber zurückkehren. Erster Zielmarkt ist die Schweiz. Dort gab der Konzern im Herbst 2023 sein Comeback – ebenfalls mit dem Cadillac Lyriq. Die Vorbereitungen für den neuen Anlauf in Europa vollziehen sich bereits seit 2021. Ein erster sichtbarer Schritt erfolgte im November 2022, als Jaclyn McQuaid zur Präsidentin und CEO von GM Europe ernannt wurde und ihr Büro in Zürich eröffnete. Nach der Schweiz folgten in den vergangenen Monaten weitere Aufschläge in Schweden und Frankreich. Nun kommt als wichtigster europäischer Markt also Deutschland hinzu.

Der Lyriq soll dabei im oberen Preissegment konkurrieren – etwa mit dem Audi Q8 e-tron oder dem Mercedes-Benz EQE. Gefertigt wird das Modell seit Frühjahr 2022 in Springhill im US-Bundesstaat Tennessee. Wie in allen europäischen Märkten wird der E-SUV auch in Deutschland im Direktvertrieb angeboten. Die Auslieferungen sollen im Juli oder August starten.

Kurz zum Lyriq selbst: Der Premiumstromer ist das erste Cadillac-Modell, das auf der Ultium-Plattform von General Motors basiert. Mit fünf Metern Länge und 2,8 Tonnen handelt es sich um ein ausgewachsenes SUV mit Crossover-Designelementen. Die weiteren Maße: 2,21 Meter Breite, 1,62 Meter Höhe und ein Radstand von 3,09 Metern.

Der Lyrik fährt als Hecktriebler mit 253 kW Leistung und 440 Nm Drehmoment oder als Allradler mit 388 kW und 610 Nm vor. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll in 5,3 Sekunden erfolgen. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 km/h. Die aus zwölf Modulen zusammengesetzte Batterie an Bord hat 102 kWh Kapazität für bis zu 530 WLTP-Kilometer. Als Zellchemie wird Nickel-Kobalt-Mangan-Aluminium (NCMA) angegeben, als Ladeleistung 190 kW DC und bis zu 22 kW AC genannt. Der Ladeport sitzt dabei auf der linken Fahrzeugseite. Als maximale Anhängelast werden 1,6 Tonnen genannt, als Wendekreis 12,1 Meter.

