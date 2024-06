Volkswagen: PowerCo verpflichtet neuen CTO aus den eigenen Reihen

Die Verpflichtung von Soonho Ahn galt als wichtiges Symbol für die Ambitionen von PowerCo. Der Südkoreaner wurde direkt von Apple abgeworben, wo er als Global Head of Battery Development tätig war. Einen führenden Batterie-Entwickler aus dem Silicon Valley abzuwerben, dass er in Salzgitter Batteriezellen für Autos entwickelt, galt als großer Erfolg – zumal der 1960 geborene Chemie-Ingenieur auch mit seinen Erfahrungen aus Leistungsfunktionen bei LG Chem und Samsung SDI perfekt gepasst hat.

„Soonho Ahn gebührt großer Dank für seine Leistungen bei der PowerCo. Er hat das Technology-Ressort aufgebaut und mit der Einheitszelle den Grundstein für den künftigen Markterfolg gelegt. Soonho hat uns auf unserem Weg zu einem nachhaltigen, wettbewerbsfähigen Batterie-Unternehmen sehr geholfen“, so Frank Blome, CEO der PowerCo SE. „Mit HW Vassen haben wir den idealen Nachfolger gewinnen können. Er hat die Einheitszelle an entscheidender Stelle mit entwickelt und besitzt große, internationale Erfahrung in der Batterie-Entwicklung. Unter seiner Führung werden wir unsere technologische Schlagkraft und Innovationskraft weiter ausbauen.“

Vassen hat laut der PowerCo-Mitteilung als Leiter Series Development „bereits entscheidenden Anteil an der Entwicklung der Einheitszelle“, die ab 2025 in die Serienproduktion geht. Als Chief Technology Officer wird er künftig die gesamte Technologie- und Produktentwicklung sowie Tests und Analytik der PowerCo SE verantworten.

Bevor Vassen 2023 zu PowerCo gekommen ist, war er sechs Jahre lang in China tätig – ebenfalls in der Batterie-Entwicklung. Dort hatte er unter anderem die Entwicklung von Batteriezellen und Batteriesystemen für Volkswagen Group China verantwortet. Der studierte Elektrotechniker ist seit 1999 im VW-Konzern.

Der PowerCo-Vorstand besteht neben CEO Frank Blome und dem künftigen CTO Vassen aus Sebastian Wolf als COO, Kai Alexander Müller als CFO, dem Chief Purchasing Officer Jörg Teichmann und Sebastian Krapoth als Chief Human Resources Officer.

