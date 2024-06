Volkswagen Truck & Bus testet E-Bus mit ultraschnell ladender Batterie

Laut den Projektpartnern CBMM, Toshiba und Volkswagen Truck & Bus besteht der große Vorteil dieser Technologie darin, dass sie ein ultraschnelles Aufladen ermöglicht, bei dem die maximale Reichweite des Fahrzeugs in nur 10 Minuten erreicht werden kann. Im konkreten Fall hat der auf einem 18-Tonnen-Fahrgestell aufgebaute Prototyp eine geschätzte Reichweite von 60 Kilometern bei einer Aufladezeit von 10 Minuten mit einem 300 kW-Stromabnehmer. Er ist mit vier Lithium-Batteriepaketen mit Niob-Anode ausgestattet, die jeweils eine Nutzkapazität von bis zu 30 kWh haben.

Zu den Vorteilen dieses Systems gehört, dass die Struktur der NTO-Anode ein extrem schnelles Aufladen erlaubt und den Betrieb bei milderen Temperaturen ermöglicht, was die Lebensdauer der Batterien und die Sicherheit erhöht und aufgrund des geringeren Kühlungsbedarfs des Systems zu einer Verringerung des Energieverbrauchs führt.

Der Testzeitraum ist unbestimmt und wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Anwendung festgelegt. Mittelfristig soll er auf eine kleine Flotte ausgeweitet werden, die für diese Validierung bestimmt ist. Während dieser Phase werden alle Komponenten in Echtzeit überwacht, um ihr Verhalten zu analysieren und so in den Verbesserungs- und Entwicklungsprozess der Technologie einzubringen. Erst nach dieser Phase können die nächsten Schritte für die Markteinführung des Elektrobusses festgelegt werden. Die Batterie mit NTO-Technologie wird voraussichtlich im Jahr 2025 auf dem Markt erhältlich sein.

„Dieses Projekt ist von strategischer Bedeutung, da wir mit der Entwicklung der nächsten Generationen der Elektromobilität beginnen. Vor sieben Jahren haben wir den Markt mit dem ersten in Lateinamerika hergestellten Prototyp eines Elektro-Lkw überrascht. Jetzt antizipieren wir erneut die globalen Trends und versuchen, den Wandel der Branche anzuführen, mit Referenzpartnern wie CBMM, die uns auch unterstützen werden, indem sie den Prototyp für Straßentests im Echtbetrieb in ihrem Werk in Araxá erhalten“, erklärt Roberto Cortes, Präsident und CEO von Volkswagen Truck & Bus.

CBMM, das weltweit führende Unternehmen bei der Herstellung und Vermarktung von Niobprodukten, und der japanische Technologiekonzern Toshiba arbeiten seit sechs Jahren zusammen, um eine Technologie für gemischtes Titanoxid mit Zusatz von Niob für die Anode von Lithium-Ionen-Batteriezellen zu entwickeln, die als NTO bezeichnet wird. Im Jahr 2021 wurde das Projekt dann durch eine Partnerschaft mit Volkswagen Truck & Bus erweitert, die die Anwendung dieser innovativen Batterie in einem Elektrobus durch die Entwicklung von Wärme- und Energiemanagementsystemen und ultraschnellem Laden ermöglichte.

Die gesamte Technologie wird validiert und perfektioniert, wenn sie im realen Betrieb von CBMM eingesetzt wird, bei dem das Fahrzeug täglich auf einer festen Strecke verkehrt, wobei das Aufladen am Stromabnehmer zu Beginn oder am Ende der Fahrt vorgesehen ist. Der Betrieb wird Daten über die Eigenschaften sowohl der NTO-Batterie als auch des Fahrzeugs liefern, mit dem Ziel, die für die künftige Vermarktung erforderlichen Anpassungen zu signalisieren.

