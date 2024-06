Mercedes eCitan & EQT als Langversion / Nio House in Hamburg / VW Rechtsstreit

1 – Mercedes: Langversionen von eCitan und EQT

Mercedes-Benz erweitert sein Produktangebot im Segment der kleinen Vans sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden. Die Elektromodelle eCitan Tourer und EQT sind ab sofort mit langem Radstand und damit wahlweise mit bis zu sieben Sitzen bestellbar. Mercedes-Benz Vans hatte seine neuen rein elektrischen Modelle EQT als Van vor allem für Privatkunden und den eCitan als Transporter für den gewerblichen Bereich im Mai 2023 vorgestellt. Nun erhalten die bisher erhältlichen Kompaktmodelle mit 4,5 Metern Länge und maximal fünf Plätzen je eine Langversion zur Seite gestellt. Diese sind zwischen den Achsen jeweils 38 Zentimeter länger. Für den eCitan Tourer – also den Personentransporter für den gewerblichen Bereich – mit langem Radstand ruft der Hersteller dabei rund 40.000 Euro netto als Listenpreis auf.

2 – Händler darf VW ID.6 nicht in Deutschland verkaufen

Darf ein Händler den nur für den chinesischen Markt bestimmten VW ID.6 in Deutschland verkaufen? Um diese Frage geht es in einem Rechtsstreit zwischen Volkswagen und einem Gebrauchtwagen-Händler. Dieser hatte 22 Exemplare des großen Elektro-SUVs seit dem ersten Halbjahr 2022 auf den großen Gebrauchtwagen-Plattformen im Internet zum Verkauf angeboten – und zwar deutlich günstiger als ein VW ID.4 hierzulande zu erwerben ist. Daraufhin ließ Volkswagen den Vertrieb des ID.6 per einstweiliger Verfügung in Deutschland stoppen und die Fahrzeuge auf dieser Grundlage beschlagnahmen. Seitdem sind beide Parteien im Clinch. Volkswagen will sogar soweit gehen, die 22 Autos verschrotten zu lassen.

3 – Nio eröffnet viertes „Nio House“ in Hamburg

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio hat in Hamburg-Mitte ein „Nio House“ eröffnet. Es ist das vierte in Deutschland nach Berlin, Frankfurt am Main und Düsseldorf. Das Unternehmen versteht seine „Nio Houses“ nicht als reinen Vertriebsstandort wie ein klassisches Autohaus, sondern als „Community Space, der die Markenwelt erlebbar macht“. Daher wurde auch eine zentrale Lage angrenzend an den Jungfernsteig gewählt. Geöffnet hat das Hamburger „Nio House“ von Montag bis Samstag jeweils zwischen 10 und 19 Uhr. Das Konzept des Hamburger Standorts soll von der Hafenkultur der Hansestadt inspiriert sein. „Weltoffenheit und Vielfalt treffen hier auf ein Gefühl der Gelassenheit und des Ankommens. Daran angelehnt entstand das Designkonzept ‚Hafen‘“, teilte Nio zur Eröffnung mit.

4 – Volkswagen Truck & Bus testet E-Bus mit ultraschnell ladender Batterie

In Brasilien hat Volkswagen Truck & Bus den Prototypen eines Elektrobusses präsentiert, dessen Akku besonders schnell laden kann. Das liegt an der Verwendung des Schwermetalls Niob, mit dem eine Lithium-Ionen-Batterie angereichert wurde. Laut den Projektpartnern besteht der große Vorteil dieser Technologie darin, dass sie ein ultraschnelles Aufladen ermöglicht, bei dem die maximale Reichweite des Fahrzeugs in nur zehn Minuten erreicht werden kann. Im konkreten Fall handelt es sich um einen Bus, der auf einem 18-Tonnen-Fahrgestell basiert. Der Prototyp bietet eine geschätzte Reichweite von 60 Kilometern, die in eben jenen 10 Minuten über einen 300 kW starken Stromabnehmer nachgeladen werden.