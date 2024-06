Texas Instruments und Delta Electronics forschen zusammen an Leistungselektronik

Das US-amerikanische Unternehmen Texas Instruments (TI) hat eine langfristige Zusammenarbeit mit Delta Electronics bekanntgegeben, einem taiwanesischen Hersteller von Stromversorgungs- und Energiemanagementlösungen für Elektrofahrzeuge der nächsten Generation. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten beider Unternehmen im Bereich Energiemanagement und Energieversorgung in einem gemeinsamen Innovationslabor in Pingzhen, Taiwan, gebündelt. Gemeinsam wollen TI und Delta dort die Leistungsdichte, Leistung und Größe optimieren, um die Realisierung sicherer, schneller aufladbarer und erschwinglicher Elektrofahrzeuge zu beschleunigen, wie es in der Mitteilung heißt.

„Der Übergang zu Elektrofahrzeugen ist der Schlüssel zu einer nachhaltigeren Zukunft, und durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Delta Electronics haben wir eine solide Grundlage, auf der wir aufbauen können“, sagt Amichai Ron, Senior Vice President für Embedded Processing bei TI. „Gemeinsam mit Delta werden wir TI-Halbleiter einsetzen, um EV-Stromversorgungssysteme wie Onboard-Ladegeräte und DC/DC-Wandler zu entwickeln, die kleiner, effizienter und zuverlässiger sind, die Reichweite der Fahrzeuge erhöhen und eine breitere Akzeptanz von Elektrofahrzeugen fördern.“

„Delta entwickelt seit 2008 hocheffiziente Stromversorgungsprodukte, -systeme und -lösungen für Kraftfahrzeuge, um die verkehrsbedingten Kohlendioxidemissionen zu reduzieren“, sagt James Tang, Executive Vice President of Mobility und Leiter der Business Group Electric Vehicle Solutions bei Delta Electronics. „Durch die Einrichtung dieses gemeinsamen Innovationslabors mit TI beabsichtigt Delta, die umfangreiche Erfahrung und die fortschrittliche Technologie von TI in den Bereichen digitale Steuerung und GaN (Galliumnitrid) zu nutzen, um die Leistungsdichte und die Leistung unserer EV-Stromversorgungssysteme zu verbessern.“

Als Reaktion auf die Ära der softwaredefinierten Fahrzeuge (SDV) hat Delta gemeinsame Labore mit mehreren internationalen Halbleiterunternehmen aufgebaut, die sich auf Leistungselektronik und digitale Steuerung im Automobilbereich konzentrieren, um den künftigen Innovationen und höheren Anforderungen an Energieeffizienz und Sicherheit in Elektrofahrzeugen der nächsten Generation gerecht zu werden. Das gemeinsame Innovationslabor mit TI soll die Entwicklung und vollständige Validierung von Deltas Automotive-Produkten beschleunigen, um internationale Automobilhersteller bei der Entwicklung von Schlüsselarchitekturen und -layouts für die nächste Generation von Elektrofahrzeugen mit besserer Produktqualität als die Konkurrenz zu unterstützen.

Die Partner planen mit drei Entwicklungsphasen für automobile Stromversorgungslösungen der nächsten Generation. In der ersten Phase der Zusammenarbeit konzentriert sich Delta auf die Entwicklung eines leichteren, kostengünstigen 11-kW-Onboard-Charger, das die neuesten Echtzeit-Mikrocontroller (MCUs) von TI und die proprietären aktiven EMI-Filterprodukte von TI nutzt. Die Unternehmen arbeiten zusammen, um mit den Produkten von TI die Größe des Ladegeräts um 30 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig einen Wirkungsgrad von bis zu 95 Prozent zu erreichen.

In der zweiten Phase werden TI und Delta die neuesten C2000-Echtzeit-MCUs für Automobilanwendungen einsetzen, um Automobilherstellern das Erreichen von Automotive Safety Integrity Levels (ASILs) bis ASIL D zu ermöglichen, was den strengsten Sicherheitsanforderungen im Automobilbereich entspricht. Hochintegrierte isolierte Automotive-Gate-Treiber werden die Leistungsdichte von Onboard-Ladegeräten weiter erhöhen und gleichzeitig die Gesamtgröße der Lösung minimieren.

In der dritten Phase werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die nächste Generation von Stromversorgungslösungen für Automobile zu entwickeln. Dabei wird TI seine mehr als 10-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Produkten mit Galliumnitrid (GaN)-Technologie nutzen.

prnewswire.com, deltaww.com