Stadtwerke Lübeck starten Aufbau von 100 neuen Ladesäulen

Angekündigt hatte die Stadt Lübeck den Ladeinfrastruktur-Aufbau von insgesamt 200 Ladesäulen bereits Ende letzten Jahres. Zu dem Zeitpunkt sah das Konzept für dieses Jahr den Aufbau von 100 Ladestationen (80 AC-Lademöglichkeiten und 20 Schnelllader) vor – dabei bleibt es auch.

Im Rahmen eines ersten Ausbaupakets sollen in Lübeck zunächst bis zu 30 Ladesäulen an zehn verschiedenen Standorten installiert werden. Die Arbeiten dafür sind auf sieben bis acht Wochen angelegt, wobei die ersten Ladesäulen bereits im Juli errichtet werden sollen.

Bis Jahresende sollen so wie erwähnt insgesamt 100 Ladestationen mit 200 Ladepunkten in Betrieb sein. Bei den AC-Ladesäulen wird die Variante P40 von Technagon und bei den DC-Ladern Alpitronic eingesetzt, wobei der Großteil der 20 Schnelllader 50 kW bieten wird. Auch vier Taxi-Stände befinden sich darunter.

Bei den 100 Ladesäulen bleibt es jedoch nicht. In den darauf folgenden zwei Jahren soll der Ausbau fortgeführt werden und so bis 2026 insgesamt 100 weitere Lademöglichkeiten entstehen. Eine genaue Verteilung wird für diesen Zeitraum jedoch noch nicht genannt.

Auf der Webseite der Stadtwerke Lübeck sollen die jeweils geplanten Standorte im Rahmen der weiteren Umsetzung aufgeführt werden. Sobald ein neuer Standort abgestimmt und genehmigt wurde, soll dieser entsprechend sichtbar sein. Interessierte Bürger könnten sehen, ob in ihrer Umgebung demnächst eine neue Ladesäule in Betrieb geht. Auch eine Integration in die MeinLübeck-App ist vorgesehen.

Jens Meier, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Lübeck teilt auf LinkedIn mit, dass die Ladestationen in Lübeck und Travemünde entstehen sollen, „dicht an den Menschen und genau dort wo sie leben – unmittelbar in den Wohngebieten und Quartieren Lübecks und eben nicht nur an den typischen Parkflächen und Parkplätzen.“

