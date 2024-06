CATL meldet Testflug eines E-Flugzeugs

Bei dem vier Tonnen schweren E-Flugzeug, zu dem keine weiteren Details genannt werden, soll es sich um einen Testträger handeln. Bei seinem Auftritt auf dem „New Champions“-Treffen des Weltwirtschaftsforums in Dalian soll Zeng aber angekündigt haben, dass bis 2027 oder 2028 eine Acht-Tonnen-Version mit einer Reichweite von etwa 2.000 bis 3.000 Kilometern realisiert werden soll. Dieses Elektroflugzeug soll dann auch auf den Markt gebracht werden. Es ist laut chinesischen Medien übrigens das erste Mal, dass CATL eine Reichweitenangabe zu den geplanten Elektroflugzeugen nennt.

CATL kooperiert bei der Entwicklung von Elektroflugzeugen mit dem staatlichen Flugzeughersteller Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) und nutzt seine „Condensed Battery“ mit einer Energiedichte von bis zu 500 Wh/kg. Diese „Condensed Battery“ hatte CATL im April 2023 vorgestellt und bereits damals den Einsatz in E-Flugzeugen in Aussicht gestellt. Grundsätzlich ist die Technologie auch für straßengebundene Elektrofahrzeuge tauglich.

Bei seinem Auftritt in Dalian hat Zeng wohl auch verkündet, dass sein Unternehmen – nicht für die E-Flugzeuge – auch an einer neuen Generation an Natrium-Ionen-Batterien arbeitet. Diese soll bereits 2025 auf den Markt kommen und bei den Kosten, der Lebensdauer und vor allem der Leistung bei niedrigen Temperaturen besser abschneiden als die aktuelle Na-Ion-Zellgeneration. Die Verbesserungen in den drei genannten Bereichen bezifferte Zeng zwar nicht genau, hält die Natrium-Batterie-Technologie aber schon für sehr ausgereift: Die „China Daily“ schreibt, dass das Natrium-Ionen-Projekt auf einer Skala von 1 bis 10 bereits auf Stufe 7 liege.

cn.chinadaily.com (auf Chinesisch), cnevpost.com