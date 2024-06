Stadtbusverkehr in Königsbrunn komplett auf E-Busse umgestellt

Der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund hat bereits 2020 in einem Pilotprojekt auf der Linie 506 im Landkreis Augsburg einen Elektrobus in der Region eingesetzt. Nach dem erfolgreichen Piloten wurde 2021 der Einsatz von E-Bussen in Königsbrunn ausgeschrieben – den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft aus DB Regio Bus Bayern GmbH (DRB) und Z Mobility – Werner Ziegelmeier GmbH.

Die beiden Partner haben in der Folge sechs Ebusco 2.2 in der zwölf Meter langen Solobus-Version beschafft, die künftig in Königsbrunn unterwegs sind. Dabei handelt es sich um das etablierte Modell des niederländischen Herstellers Ebusco. Mit dem Ebusco 3.0 bietet das Unternehmen auch einen neueren Leichtbau-Bus mit Elektroantrieb an – der bewährte Ebusco 2.2 wird aber parallel gebaut. Bei den Fahrzeugen für den AVV sind 525 kWh große LFP-Batterien verbaut, die eine Reichweite von 350 Kilometern ermöglichen.

In Königsbrunn sollen die sechs Fahrzeuge 580.000 Fahrplankilometer zurücklegen, also nicht ganz 100.000 Kilometer pro Fahrzeug im Jahr. Allein so sollen mit dem aktuellen Energiemix 224 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. „Durch die Umstellung auf Ökostrom kann die Einsparung sogar auf 551 Tonnen steigen“, erklärt Danielle van der Werft, Geschäftsführerin der Z Mobility – Werner Ziegelmeier GmbH.

„Das Pilotprojekt hat nicht nur die Leistungsfähigkeit der eBusse bewiesen, sondern auch gezeigt, dass sie die Lärm- und CO2-Emissionen deutlich senken und den Komfort sowohl für die Fahrgäste als auch für das Fahrpersonal steigern“, sagt AVV-Geschäftsführerin Linda Kisabaka. Nach Aichach wird mit Königsbrunn nun ein zweites Mittelzentrum im AVV-Verbundgebiet auf E-Busse umgestellt.

avv-augsburg.de