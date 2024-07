Erprobungsfahrt: eActros 600 erreichen das Nordkap

Zwölf Tage und 4.436 rein Batterie-elektrisch gefahrene Kilometer nach dem Start in Frankfurt haben die beiden Elektro-Langstrecken-Lkw das erste Etappenziel erreicht. Mitte Juni waren zwei Vorserienexemplare des eActros 600 in der Main-Metropole zu der „größten Erprobungsfahrt der Unternehmensgeschichte“ von Mercedes-Benz Trucks aufgebrochen, um zunächst zum nördlichsten Punkt Europas zu fahren und von dort aus weiter zum südlichsten Zipfel in Tarifa, Spanien. Bei der Test-Tour sollen die beiden E-Trucks durch über 20 europäische Länder fahren und dabei jeweils mit 40 Tonnen Gesamtzuggewicht mehr als 13.000 Kilometer zurücklegen.

Auf dem Weg von Frankfurt zum Nordkap konnte electrive den Tross ein Stück begleiten – genau gesagt von Lillehammer quer durch Norwegen zu den Fjorden an der Westküste. Unseren Erfahrungsbericht können Sie hier nachlesen.

Während unsere Strecke von Lillehammer nach Stryn mit etwas über 330 Kilometern kein Problem für den eActros 600 mit über 621 kWh Batteriekapazität war, wurden die beiden Vorserien-Exemplare später deutlich mehr ans Limit gebracht: Die bislang längste Einzelstrecke der Tour betrug 480 Kilometer – und wurde ohne Ladestopp zurückgelegt. Am Ende der Strecke, die laut Daimler Truck „hauptsächlich über Landstraßen mit anspruchsvoller Topografie“ geführt hatte, war nur noch Strom für 30 Kilometer in den Akkus.

Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck Bild: Daimler Truck

Das deckt sich aber mit den Erfahrungen von unserer Mitfahrt: Nach 330 Kilometern waren noch knapp 40 Prozent in den Akkus, was gemäß dem Bordcomputer für weitere 220 Kilometer – also 550 Kilometer in Summe – gereicht hätte. Mit einer rechnerischen Reichweite von 510 Kilometern (wohlgemerkt mit 40 Tonnen) liegen die Werte der längsten Einzel-Strecke im erwartbaren Rahmen – die Topografie ist bei den 40-Tonnern sehr wichtig. Weshalb die Temperaturen bei den E-Lkw keinen so großen Einfluss haben und wie der eActros 600 beim Thermalmanagement ohne Wärmepumpe auskommt, können Sie in unserem Bericht nachlesen.

Vom Nordkap aus führt die Tour jetzt auch dem Landweg nach Süden. Dabei geht es erneut durch Schweden (das auf der Hinfahrt von Dänemark kommend bereits durchquert wurde, Finnland, das Baltikum, Polen, Tschechien, Österreich, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Slowenien, Italien, Monaco, Frankreich und Spanien. Auf dem Rückweg nach Frankfurt, der ebenfalls noch zur Tour gehört, werden noch Portugal, Belgien, Niederlande und Luxemburg durchquert.

daimlertruck.com