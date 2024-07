Kompakt E-SUV Skoda Elroq / VW-SAIC entwickeln zwei Modelle / Leapmotor C16 China-Premiere

1 – VW und SAIC entwickeln zwei neue E-Modelle

Volkswagen und der chinesische Automobilkonzern SAIC haben im Rahmen ihres Joint Ventures eine Reihe von Kooperationsvereinbarungen für neue Produkte unterzeichnet. Dazu gehört die Entwicklung von zwei rein elektrischen Modellen sowie drei Plug-in-Hybriden. Die Vereinbarungen wurden anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Joint Ventures zwischen Volkswagen und dem in Shanghai ansässigen Staatskonzern unterzeichnet. Bisher bietet SAIC VW bei den Elektroautos Modelle auf Basis des Konzernbaukastens MEB an, die für den Verkauf in China minimal modifiziert wurden.

2 – Leapmotor C16 feiert in China seine Premiere

Leapmotor hat in China ein neues Elektro-SUV mit drei Sitzreihen auf den Markt gebracht – den C16. Das von Stellantis unterstützte chinesische Startup bietet das neue Modell sowohl als reines Elektrofahrzeug als auch mit einem Benzin-Range-Extender an. Der Leapmotor C16 ist durchgängig mit Heckantrieb und einem einzigen E-Motor ausgestattet. In der vollelektrischen Variante leistet der Elektromotor 215 kW und 360 Newtonmeter Drehmoment. So wird ein Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,37 Sekunden möglich. Der Motor wird von einem knapp 68 Kilowattstunden großen LFP-Batteriepaket mit Energie versorgt.

3 – Neuer Skoda Elroq kommt auf bis zu 560 km Reichweite

Skoda hat erste Bilder seines neuen Elektromodells Elroq in Tarnfolie veröffentlicht und erste Eckdaten genannt. Das vollelektrische Kompakt-SUV soll im Herbst 2024 seine Weltpremiere feiern. Skoda hat für den Elroq vier Antriebsvarianten angekündigt, welche sich – wie beim größeren Bruder Enyaq – durch die Kennziffern 50, 60, 85 und 85x unterscheiden. Wenig überraschend steht dabei die 50 für den kleinsten Antrieb und die 85X für den kräftigen Allrad. Die kleinste Variante Elroq 50 kommt mit dem selben Basis-Antrieb wie der ID.3 daher: Die Batterie fasst 55 Kilowattstunden, von denen 52 Kilowattstunden netto nutzbar sind. Der E-Motor leistet 125 Kilowatt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 160 km/h. Eine WLTP-Reichweite ist noch nicht bekannt, es bleibt also nur der Blick zum ID.3: Hier hat VW 388 Kilometer angegeben.

4 – Polestar mit Löchern in der Bilanz

Polestar verzeichnete 2023 mehr als doppelt so hohe Verluste wie im Vorjahr, obwohl die Fahrzeugauslieferungen im Vergleich zu 2022 um sechs Prozent auf rund 54.600 Elektroautos gestiegen sind. Als Gründe nennt die schwedisch-chinesische Marke vor allem hohe Lagerbestände und Investitionen. Polestar verbuchte im vergangenen Jahr einen Verlust in Höhe von rund 1,17 Milliarden Dollar – gegenüber 481 Millionen Dollar Minus im Jahr davor. Gleichzeitig blieben die Umsätze fast konstant: Zwischen 2022 und 2023 gingen sie um drei Prozent auf 2,38 Milliarden US-Dollar zurück. Die Fahrzeug-Auslieferungen stiegen im gleichen Zeitraum um sechs Prozent auf exakt 54.626 Elektroautos. 2023 musste Polestar seine Fahrzeuge mit höherem Rabatt verkaufen.

5 – CAM-Studie: BMW Group ist innovativster Autokonzern der Welt

Die BMW Group hat erstmals den Automotive-INNOVATIONS Award gewonnen. Dieser wird seit 2012 jährlich vom Center of Automotive Management in Bergisch-Gladbach an den innovativsten Automobilkonzern der Welt vergeben. In der aktuellen Innovationsstudie erreicht die BMW Group auf Basis von 70 Serienneuerungen die höchste Innovationsstärke unter 30 Automobilgruppen. Damit rangiert der Münchner Konzern knapp vor den chinesischen Herstellern Geely und SAIC. BMW punktet mit einer breiten Innovationsleistung auf hohem Niveau in verschiedenen Technologiefeldern. Hervorzuheben sind Weltneuheiten wie der Level 3 Staupilot im 7er oder der gestenbasierte Spurwechselassistent im 5er, der bereits durch Blick in den Seitenspiegel funktioniert.