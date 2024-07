Leapmotor C16 feiert in China seine Premiere

Der Leapmotor C16 ist durchgängig mit Heckantrieb ausgestattet und verfügt über einen einzigen Elektromotor. In der vollelektrischen Variante leistet der Elektromotor 215 kW und 360 Nm Drehmoment und ermöglicht einen Sprint von 0 auf 100 km/h in 6,37 Sekunden. Der Motor wird von einem 67,7 kWh großen LFP-Batteriepaket angetrieben, das mit einem AC-Ladegerät in etwa sechs Stunden und mit einem DC-Ladegerät in etwa 15 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Mit einer vollen Ladung hat der neue Elektro-SUV eine Reichweite von 520 km nach dem chinesischen Messverfahren CLTC.

In der EREV-Variante verfügt der Leapmotor C16 über einen leistungsschwächeren Elektromotor mit 170 kW und 320 Nm Drehmoment und nutzt einen 1,5-Liter-Motor sowie einen 50-Liter-Kraftstofftank. Er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 8,46 Sekunden. Der Elektromotor wird von einem 28,4 kWh großen LFP-Batteriepaket angetrieben, das mit einem AC-Ladegerät in etwa 3 Stunden und mit einem DC-Ladegerät in etwa 30 Minuten von 30 auf 80 Prozent aufgeladen werden kann. Die EREV-Variante hat eine reine Elektro-Reichweite von 200 km und in Kombination mit dem Verbrenner eine Reichweite von 1.095 km.

Der Leapmotor C16 misst 4.915 mm in der Länge, 1.905 mm in der Breite und 1.770 mm in der Höhe. Er hat einen Radstand von 2.825 mm. Der große SUV bietet sechs Sitzplätze und – je nach Einstellung der Stühle – ein Ladevolumen von 209 bis 1.022 Liter. Er wiegt 2.095 kg in der EREV-Variante und 2.065 kg in der EV-Variante.

Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor Bild: Leapmotor

Der Leapmotor C16 verfügt über elegante Scheinwerfer und Heckleuchten, 21-Zoll-Leichtmetallräder, flächenbündige Türgriffe, eine elektrische Heckklappe mit Memory-Funktion und einen LiDAR-Sensor auf dem Dach. Im Innenraum gibt‘s ein 10,25-Zoll-Fahrer-Informationsdisplay, ein 14,6-Zoll-Touchscreen-Infotainmentsystem, ein Gesichtserkennungssystem und einen am Dach montierten, ausklappbaren 15,6-Zoll-Entertainment-Bildschirm.

Die Sitze in der ersten und zweiten Reihe lassen sich elektrisch verstellen, beheizen und belüften. Außerdem verfügt der Fahrersitz über eine Memory-Funktion, während die Passagiere in der zweiten Reihe einen ausklappbaren Tisch an den Rückenlehnen der Vordersitze nutzen und die Rückenlehnen ihrer Sitze bis zu 145 Grad verstellen können. In der dritten Reihe können die Passagiere die Rückenlehnen um bis zu 10 Grad verstellen und haben Zugang zu zwei USB-Anschlüssen.

Die EV-Variante des C16 von Leapmotor kostet zwischen 161.800 und 185.800 Yuan (20.696 bis 23.766 Euro), während die EREV-Version zwischen 155.800 und 179.800 Yuan (19.929 und 22.999 Euro) kostet.

Im Mai gründeten Stellantis und Leapmotor ein 51/49-Joint-Venture mit dem Namen Leapmotor International, um Elektrofahrzeuge in Europa, Indien und im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten, in Afrika und in Südamerika zu verkaufen. Das neue Allianzunternehmen wird seine Geschäftstätigkeit in Europa im September aufnehmen und als erste Produkte in der Region das Stadtauto Leapmotor T03 und den mittelgroßen SUV Leapmotor C10 auf den Markt bringen. Beim neuen Leapmotor C16 ist bislang noch unklar, ob er auch für den Export bestimmt ist.

cnevpost.com, carnewschina.com