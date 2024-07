USA: Archer und Signature bauen Startplätze für eVTOL

Gemeinsam wollen die Unternehmen Archers Lufttaxi-Service in den großen US-Metropolen etablieren, beginnend mit „United Airlines-Drehkreuzen an den Flughäfen Newark International (EWR) und Chicago O’Hare (ORD)“, wie Archer mitteilt. Weitere Gebiete sind Los Angeles, die San Francisco Bay Area und Texas.

Die ersten Standorte sollen 2025 in Betrieb gehen. Sie werden mit Beta-Technologie ausgestattet sein, denn Archer und Beta haben Ende vergangenen Jahres eine Partnerschaft unterzeichnet, um ein Ladenetz aufzubauen, das den Standards der General Aviation Manufacturers Association (GAMA) entspricht. Das Ladenetz nutzt den CCS-Standard und wurde bereits an mehr als 20 Flughäfen in den USA installiert, „50 neue Standorte sind in der Entwicklung“.

„Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit Signature Aviation die Infrastruktur voranzubringen, die für die Zukunft der urbanen Luftmobilität erforderlich ist. Indem wir uns auf die Elektrifizierung wichtiger Luftfahrtanlagen in Großstädten wie New York und Chicago konzentrieren, unternehmen wir wichtige Schritte, um nachhaltiges und effizientes Fliegen Wirklichkeit werden zu lassen“, sagt Bryan Bernhard, Chief Growth & Infrastructure Officer von Archer.

„Wir haben uns verpflichtet, die Zukunft der Luftfahrt durch Nachhaltigkeit zu gestalten und freuen uns, mit Archer zusammenzuarbeiten, während wir unsere Infrastruktur erweitern, um die Elektrifizierung der Branche zu unterstützen“, sagt Derek DeCross, Chief Commercial Officer bei Signature Aviation. „Diese Zusammenarbeit eröffnet neue Möglichkeiten bei der Entwicklung und Einführung innovativer nachhaltiger Luftfahrtlösungen und bietet unseren Gästen mit Archers Midnight-Flugzeugen gleichzeitig einen besseren Zugang zur Zukunft der städtischen Luftmobilität.“

Archer hatte die Serienversion der Midnight im Jahr 2022 vorgestellt. Das senkrecht startende und landende eVTOL bietet Platz für vier Passagiere und wird von einem Piloten geflogen. Das Unternehmen hatte Anfang Juni die Zertifizierung der US-Luftfahrtbehörde FAA erhalten und kann damit den kommerziellen Flugbetrieb aufnehmen. Allerdings wird es zunächst nicht die Midnight, sondern konventionelle Flugzeuge einsetzen.

