Opel Frontera Electric startet bei 28.990 Euro

Für die 28.990 Euro gibt es den Batterie-elektrischen Frontera mit einem 83 kW starken E-Antrieb und einem 44 kWh großen Akku, der für bis zu 305 Kilometer Reichweite nach WLTP sorgen soll – diese Daten hatte Opel bereits bei der Weltpremiere im Mai genannt, neu zum Bestellstart ist der Preis.

„Als später folgende ‚Long Range‘-Version werden mit dem neuen Frontera Electric sogar bis zu rund 400 Kilometer (WLTP) ohne Ladestopp möglich sein“, teilt Opel mit. Nähere Details zu dieser Version werden aber nicht genannt. Da der Frontera die Plattfrom CMP Smart Car nutzt, gilt es als wahrscheinlich, dass die 400-Kilometer-Version den Elektroantrieb der technisch verwandten Plattform eCMP übernimmt – also einen 115 kW starken Motor in Kombination mit einer 54-kWh-Batterie. Das ist aber nicht bestätigt.

Unabhängig vom Antrieb – den Frontera gibt es neben der rein elektrischen Version auch als Hybrid – sind die beiden Ausstattungslinien: Der Opel ist als Frontera Edition oder Frontera GS erhältlich. Bereits die Einstiegsversion ist laut Opel „umfangreich und überaus praktisch ausgestattet“. Zu den Serienfeatures zählen hier das zehn Zoll große Fahrerinfodisplay, Smartphone-Station, OpelConnect mit diversen Telematikdiensten, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer sowie Parkpilot am Heck. In der GS-Variante wird der Frontera zusätzlich über das Pure Panel-Cockpit mit Systemen wie dem Multimedia-Infotainment samt Zehn‑Zoll-Farb-Touchscreen und integrierter Navigation, Parkpilot an der Front und Rückfahrkamera verfügen. Hinzu kommen LED-Scheinwerfer und ‑Rückleuchten sowie eine Klimaautomatik. Außerdem kommt der GS ab Werk auf 17-Zoll-Felgen.

Mit der GS-Ausstattung kostet der Frontera Electric in Deutschland mindestens 32.490 Euro – die höherwertige Linie kostet also 3.500 Euro mehr. Optional gibt es für beide Ausstattungen ein spezifisches „Tech-Paket“ für 1.000 Euro, während das Basismodell Edition auch mit einem 1.000 Euro teuren „Komfort-Paket“ geordert werden kann – beim GS ist das Serie. Die optionale Siebensitzer-Version (800 Euro) wird allerdings nur beim Frontera Hybrid angeboten. Weitere optionale Extras betreffen die Lackierung, Felgen und Bereifung. Ein Punkt ist aber wichtig: Ab Werk werden beide Ausstattungen in der Elektro-Version nur mit einem einphasigen Onboard-Charger mit 7,4 kW ausgeliefert. Das dreiphasige Ladegerät für 11 kW AC-Ladeleistung kostet 400 Euro Aufpreis.

Während in Deutschland bereits die Preise der Elektro- und Hybridversion bekannt sind, wird in den Niederlanden etwa zum Bestellstart nur der Frontera Electric angeboten – dort ab 30.499 Euro. Die Preise der Hybridvariante sollen in den Niederlanden erst „in Kürze“ bekannt gegeben werden. In Italien startet der Frontera Electric zu Listenpreisen ab 29.900 Euro, mit der staatlichen Förderung und einem Opel-eigenen Programm ist das Fahrzeug im Juli aber ab 27.400 Euro erhältlich. In Spanien soll der elektrische Frontera „unter 25.000 Euro“ kosten – mit einer Opel-Aktion und vor allem der spanischen Moves-Förderung von bis zu 7.000 Euro soll der Frontera Electric dort vor Kunde für weniger als 17.000 Euro erhältlich sein.

„Unser neuer Opel Frontera glänzt mit einem herausragenden Packaging und einem vorbildlichen Preis-Leistungs-Verhältnis“, sagt Opel-Chef Florian Hüttl. „Die robuste Interpretation unserer mutigen und klaren Designphilosophie wird die Kunden ebenso begeistern wie die höchst wettbewerbsfähigen Preise für das wahlweise elektrifizierte oder vollelektrische Modell. Der Newcomer unterstreicht unseren Anspruch, die Elektromobilität für alle noch zugänglicher zu machen.“

stellantis.com (deutsche Mitteilung), opel.de (deutsche Preisliste als PDF), stellantis.com (Niederlande), stellantis.com (Italien), stellantis.com (Spanien)