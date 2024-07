Neues E-Carsharing startet in Klagenfurt

„Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee nimmt als einzige österreichische Stadt an der EU Cities Mission teil und zählt zu den österreichischen Klimapionierstädten, die sich das Ziel gesetzt haben, die Klimaneutralität so schnell wie möglich zu erreichen“, heißt es in der Projektbeschreibung von „Share4u“. Um dem Ziel von 100 klimaneutralen und smarten Städten bis 2030 näherzukommen, setzt Kärnten das E-Carsharing-Projekt nun um.

Ein weiterer Grund: Bisher fehlte es zudem offenbar an Mobilitätsknoten der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee „an einer echten Alternative zum eigenen Auto“. Mit der Einführung des Carsharing-Systems soll demnach also auch dieser „fehlende Link“ zwischen dem ÖPNV und einer möglichst flexiblen und selbstbestimmten Mobilitätslösung geschaffen werden.

Im Rahmen von „Share4u“ sollen zunächst 30 Elektrofahrzeuge an 30 Standorten (22 durch die Stadt Klagenfurt und acht durch private Kooperationen) zur Miete bereitgestellt werden. Bei den Fahrzeugen handelt es sich aktuell um die Modelle Renault Twingo, Peugeot e-208 und Peugeot e-2008. Geladen werden können die Elektroautos an einem der insgesamt 35 Ladepunkten, die sich auf die Standorte verteilen. Eine genaue Verteilung wird jedoch nicht genannt. Bei der Anzahl der Fahrzeuge und Standorte soll es aber nicht bleiben Ziel ist der weitere Ausbau der Flotte auf 120 E-Fahrzeuge an 50 Standorten in Klagenfurt und Umgebung.

Damit die Fahrzeuge auch gemietet werden können, bringt der Partner Avant Car sein E-Carsharing-System Avant2Go mit ein. Über eine App können die E-Autos dann ausgeliehen werden. Das Unternehmen ist bereits in mehreren europäischen Städten aktiv. In Slowenien und Kroatien sind derzeit insgesamt 600 E-Fahrzeuge in Avant2Go integriert. Mit Klagenfurt kommt nun eine weitere Stadt in Europa hinzu.

Neben der Stadt Klagenfurt und Avant Car sind an dem Projekt, das bis zum 30. Juni 2026 läuft, noch IPAK Klagenfurt, KMG Klagenfurt Mobil und Energie Klagenfurt beteiligt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro, von denen rund 703.000 Euro vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) gefördert werden.

klagenfurt.at, klagenfurt.at (Projekt-Details), avant2go.at