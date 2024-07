London: Stagecoach bestellt 41 Elektrobusse von Alexander Dennis

Der größte Anteil des Auftrags entfällt auf den Kleinbus Enviro100EV, den ADL ohne Partner BYD entwickelt hat. Dieser kommt auf eine Länge von nur 8,5 Meter und eine Breite von 2,35 Meter. Der E-Motor liefert eine Spitzenleistung von 260 kW. Der britische Hersteller beziffert den Energiegehalt der Batterien auf 236 oder 354 kWh. Die Reichweite soll mit der kleineren Batterie bei 190 Meilen und mit der größeren bei 285 Meilen liegen – umgerechnet sind das 305 bzw. 459 Kilometer. Für welche Konfiguration sich Stagecoach entschieden hat, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Von dem mittlerweile in alleiniger Verantwortung von Alexander Dennis konzipierten Enviro400EV wurden 17 Exemplare bestellt. Dieses Modell kommt auf eine Spitzenleistung von 410 kW. Angeboten wird das Modell mit zwei Batterieoptionen (354 oder 472 kWh). Die Reichweite liegt bei der kleinen Batterie bei bis zu 160 Meilen (rund 257 Kilometer), für die große Batterie gibt der britische Bushersteller eine Reichweite von bis zu 260 Meilen (ca. 418 Kilometer) an. Auch hier gibt es keine Auskunft zur bestellten Konfiguration.

Alexander Dennis hebt in der kurzen Mitteilung vor allem die Effizienz hervor. „Mit einer Benchmark-Energieeffizienz von 0,67 kWh/km im UK Bus Cycle für den Enviro400EV und 0,54 kWh/km für den Enviro100EV sowie einem klassenführenden garantierten Energiedurchsatz von bis zu 1,6 GWh bzw. 1,2 GWh wurden die Elektrobusse der nächsten Generation von Alexander Dennis so konzipiert, dass sie bei geringeren Betriebskosten länger fahren“, so ADL. Darüber hinaus erfüllt die nächste Generation der Elektrobusse des britischen Herstellers die neuesten Versionen des Bus-Sicherheitsstandards von TfL. Alexander Dennis war laut eigener Aussage zudem „der erste Hersteller, der bei unabhängigen Aufpralltests ein positives Ergebnis für die überarbeitete Frontgeometrie der Busse erhielt, die schwächere Verkehrsteilnehmer schützt und die direkte Sicht des Fahrers verbessert“.

„Noch bevor die ersten Vorführfahrzeuge nach Londoner Spezifikation auf die Straße kommen, liegen bereits Bestellungen von Stagecoach vor, da der Konzern das Potenzial unserer Busse der nächsten Generation erkannt hat, mit einem elektrischen Antriebssystem, das zwei volle Vertragslaufzeiten für TfL-Strecken ohne Batteriewechsel überstehen könnte, hervorragende Gesamtbetriebskosten zu erzielen“, teilt Ben Werth, Group Sales & Business Development Director bei Alexander Dennis, mit. Paul Lynch, Geschäftsführer von Stagecoach London, ergänzt: „Wir freuen uns auf den Einsatz dieser Busse, die in puncto Reichweite und Langlebigkeit einen Schritt nach vorn versprechen. Sie ergänzen unsere schnell wachsende Elektrobusflotte und tragen dazu bei, die Ziele von TfL und des Bürgermeisters für London sowie unsere eigenen Stagecoach-Verpflichtungen zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes zu erfüllen.“

Die Elektrobusse sollen Anfang nächsten Jahres ausgeliefert werden. Dann setzt Stagecoach sie auf den Strecken ein, die im Auftrag der Londoner Verkehrsbehörde Transport for London (TfL) betrieben werden.

Alexander Dennis hatte übrigens erst vergangenen Monat seinen bis dato größten Auftrag für E-Busse vermeldet, den der britische Hersteller von Stagecoach erhalten hat. Die Bestellung des ÖPNV-Betreibers umfasst insgesamt 244 Elektrobusse. Konkret handelt es sich bei dem Auftrag um 180 E-Busse vom Typ Enviro400EV, 54 Enviro200EV in den Längen 10,9 Meter und 11,7 Meter und zehn elektrische Kleinbusse des Typs Enviro100EV. Die Auslieferungen sollen in den Jahren 2025 und 2026 erfolgen.

