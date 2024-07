Türkischer Bushersteller Otokar gründet deutsche Niederlassung

Die Niederlassung der Tochtergesellschaft Otokar Europe SAS wurde in Eching bei München eröffnet. Zur Otokar Europe SAS gehören bereits Niederlassungen in Frankreich, Italien und Rumänien. Kerem Erman, Leiter von Otokar Commercial Vehicles, sagte: „Wir haben unsere Tochtergesellschaft in Deutschland eröffnet, um unser erfolgreiches Wachstum mit Otokar-Bussen auf dem Kontinent zu unterstützen. Unser Ziel ist es, uns unter den fünf größten europäischen Anbietern zu positionieren.“

Erman fügte daher hinzu: „Um unseren Erfolg in Europa, unserem Hauptmarkt für Nutzfahrzeuge, weiter voranzutreiben, ergreifen wir strategische Maßnahmen. Deutschland ist ein wichtiger europäischer Markt und die Heimat globaler Marken, was den Markteintritt zu einer großen Herausforderung macht. Die Eröffnung unserer Tochtergesellschaft in Deutschland ist Teil unserer organisatorischen Strukturierungspläne für die europäischen Schlüsselmärkte, insbesondere mit unserer neuen emissionsfreien Produktpalette“.

So hat Otokar unter anderem den Elektrobus e-Kent im Programm, den es sowohl in Standardlänge von 12 Metern gibt als auch als Gelenkbus von 18,75 Meter. Auch ein E-Midibus namens e-Centro zählt zum Portfolio. Auf der Busworld 2023 trat Otokar mit einem BEV- und FCEV-Doppelpack an – und stellte den zwölf Meter langen Wasserstoffbus Kent Hydrogen und den 13 Meter langen Elektro-Überlandbus e-Territo vor. Ersterer soll in seinen Tanks 38 Kilogramm Wasserstoff mitführen und damit bis zu 500 Kilometer weit kommen können. Zum e-Territo gibt der OEM nur bekannt, dass dieser „in zwei verschiedenen Batteriekapazitäten erhältlich sein wird, was zu zwei unterschiedlichen Reichweiten und zwei verschiedenen Gepäckkapazitäten führt“.

Kerem Erman sagte, dass Otokar weiterhin seinen Platz unter den führenden Busherstellern in Europa behauptet: „Unsere Investitionen sind kontinuierlich, um das größte Werk unter einem Dach in Europa zu schaffen. Heute verfügen wir über eine breite Palette von Bussen von 6 bis 21 Metern Länge. Mit unserer breiten Produktpalette und unseren Forschungs- und Entwicklungskapazitäten entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse unserer Kunden und bieten Fahrzeuge auf Bestellung an. Dank dieser Fähigkeiten können wir die Bedürfnisse von Betreibern in aller Welt mit wirtschaftlichen, umweltfreundlichen und nachhaltigen Transportlösungen erfüllen. Wir sind bereit, auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des europäischen Marktes einzugehen, der sich derzeit im Wandel befindet, um die Auswirkungen des globalen Klimawandels abzumildern.“

sustainable-bus.com, omnibus.news